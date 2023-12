Britský šampion UFC pomstil urážku otce. Vyzyvatel prohru zpochybňuje

Britský král ovládl Las Vegas. Šampion Leon Edwards se nenechal rozhodit trashtalkem, ani bučením fanoušků a předvedl takřka bezchybný výkon. Domácího Colbyho Covingtona vymazal, jak v postoji, tak ve wrestlingu, kde měl Američan dominovat. Slíbené KO nedoručil, ale u všech sudích získal čtyři z pěti kol.

Po předzápasové tiskové konferenci visel ve vzduchu nejeden otazník. Dostal se Covington šampionovi pod kůži? Udrží Edwards hněv na uzdě? Rozpoutá se divoká bitva? Dvaatřicetiletý Brit v kleci vše zodpověděl, když takticky rozebral soupeře a dokázal ho převyšovat v jeho vlastní hře, když mu dominoval i v boji na zemi. Bodově ztratil jediné páté kolo, v němž se hnal po škrcení a páce na ruku, čímž se dostal pod Američana, který si do konce zápasu pozici udržel.

V kleci musí vztek stranou. „Tento zápas byl pro mě hodně emocionální. Použil smrt mého otce, jako součást zábavy. Bylo opravdu těžké zůstat soustředěný a bojovat bez vzteku,“ přiznal Edwards bezprostředně po vítězství. Titulová bitva měla pachuť nenávisti. Tu do ní na předzápasové tiskovce vtáhl Covington výrokem o zesnulém otci britského šampiona. „V kleci tě vezmu do míst, kterých se bojíš. Pošlu tě do sedmého kruhu pekla. Můžeš pozdravit taťku, když tam budeš,“ prohlásil Američan.

Rozhodčí vznesli jednomyslný verdikt, když Britovi přisoudili první čtyři kola. Přesto Covington prohru rozporuje. „Nemám na sobě ani škrábanec. Byl to nejjednodušší zápas mého života. Myslel jsem, že jsem vyhrál, ale to je asi věc perspektivy,“ prohlásil po boji. „V pětatřiceti jsem stále mladý a vrátím se silnější. Pamatujte na má slova.“

Covington prohrál v už třetí titulové výzvě. V předchozích dvou pokusech bojoval vyrovnaně a neměl o zisku pásu daleko. „Není to Colbyho první rodeo, ve velkých zápasech už nastupoval. Dnes ale vypadal pomale a staře. Leonovi nestíhal ani ve wrestlingu, který byl vždy jeho silnou stránkou,“ reagoval Dana White, prezident UFC.