Místo hlavy boxovací pytel! Drsná KO v UFC. Kinclův vyzyvatel narazil

Pohled z očí do očí mezi šampionem Patrikem Kinclem a jeho vyzyvatelem ve střední váze Robertem Bryczkem, který poté odešel do UFC • Oktagon MMA

Jedna rána, druhá, třetí… To snad není možné spočítat! Jednatřicetiletý dlouhán Bogdan Guskov o víkendu na akci UFC Fight Night nezklamal. Už posedmé v řadě skončil duel uzbeckého zápasníka v úvodním kole, tentokrát navíc v jeho prospěch a po expresním knockautu. V dlouhé kombinaci trefil úplně každý úder, Zac Pauga se v polospánku pomalu sunul k zemi, až na ni tvrdě dopadl.

Guskov svým perfekcionistickým počínáním nechal zapomenout na předchozí porážku se zkušeným Volkanem Oezdemirem, jenž dříve v polotěžké váze vítal na nejhonosnější scéně i Jiřího Procházku. „Jsem fakt šťastný. Je to první výhra v UFC, na předchozí zápas jsem měl kratší přípravu, tentokrát jsem byl plně nachystaný. Ukážu show,“ slibuje Guskov pro stránky organizace.

Galavečer v Las Vegas nabídl nefalšovanou přehlídku postojářských technik. Pro ukončení na KO nebo TKO si v průběhu večera došli ještě Hyder Amil, Carlos Prates, Gregory Rodrigues a Dan Ige. Posledně jmenovaný zástupce pérové váhy to zvládl ve sledovaném zápase s Andrem Filim vůbec nejrychleji – za dvě minuty a 43 sekund.

Na body uspěl i někdejší přemožitel Karlose Vémoly Jack Hermansson, dosud jedenáctka střední divize. Právě o něm český Terminátor dlouhá léta tvrdí, že zastavil jeho prakticky jistou cestu do UFC, když mu před devíti lety ve vzájemném duelu zlomil ruku. Tentokrát si pětatřicetiletý Švéd poradil i bez předčasného ukončení s Joem Pyferem.

„Jsem s vítězstvím spokojený, to je vždy to nejdůležitější, ale udělal jsem v zápase hodně chyb, musím na nich zapracovat,“ kál se přesto Hermansson. „Tento boj mě hodně naučil.“

Porážku naopak kouše donedávna zápasník Oktagonu Robert Bryczek. Ten měl vloni dohodnutý dokonce zápas s českým šampionem střední váhy Patrikem Kinclem, než k němu ovšem stihlo dojít, upsal se UFC. Premiéru mu dopřál Ukrajinec Ihor Potieria, který zápas přijal šest dní před jeho uskutečněním. Polákovi se totiž zranil původní sok Albert Durajev.

„Nervozitu necítím, zápasil jsem už v Polsku a pak před mnoha fanoušky v Oktagonu. Jsem na tlak zvyklý,“ hlásal Bryczek před bitvou.

Pohled z očí do očí mezi šampionem Patrikem Kinclem a jeho vyzyvatelem ve střední váze Robertem Bryczkem, který poté odešel do UFC







Pověstný ranař se ovšem tentokrát ke své nejsilnější zbrani propracovával složitě. Jeho první pravý hák sice solidně štípl, ale hned po něm třiatřicetiletý bojovník dloubl Ukrajince do oka. A jen co si Potieria odpočinul, svezl se jeden z Bryczkových úderů rovnou do soupeřova rozkroku. Další přerušení a výpadek z naplánovaného tempa.

„Tohle je velké varování! Žádné další fauly, nebo ti strhnu bod. Rozumíš tomu?“ pokřikoval na Bryczka sudí Mike Beltran.

Vyslanec Oktagonu se ovšem přílišnou opatrností nechal ukolébat. Potieria si začal věřit, přidával údery, při obraně neohroženě svěšoval ruce kolem těla. Výborně četl Polákův pohyb přední rukou, čímž znemožnil devastační účinky pověstného pravého háku.

Po minutě posledního kola se Bryczek propracoval ke svému nejničivějšímu ataku, když zasáhl levou. Jenže Potieria odpověděl ještě drtivější kombinací, při které protivníka poslal k zemi. Rodák z Bílsko-Bělé už se k obratu nedostal a padl jednomyslně na body.