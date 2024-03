Procházka o nejlepší přípravě: Zpět ke kořenům. Rakič? Trashtalk na sílu

Poslední rozmluva před odletem na misi do Vegas. Jiří Procházka hovořil s novináři o nadcházející bitvě s Aleksandarem Rakičem i návratu k jednoduchosti. Prohru s Alexem Pereirou, jež ho stála titul šampiona UFC, vnímá jen jako důležitou lekci. Ze sportovce nastupujícího do listopadového klání v MSG se opět vrátil k rváči, který před lety dobyl Japonsko. „Přeskočil jsem několik fází a upřel mysl na podstatu bytí, a to ještě nechci. Teď je opět mým cílem ukázat nejlepší verzi sebe sama,“ říká samuraj.

Úsměv od ucha k uchu v souhře se soustředěním. Český samuraj a jeho tým vyzařovali na tiskové konferenci v Brně absolutní jistotu. Jiří Procházka popsal nejlepší přípravu v kariéře, při níž se vrátil k cestě válečníka a upozadil hledání duchovna. Už 13. dubna se střetne s Aleksandarem Rakičem na očekávaném turnaji UFC 300.

K podivu expertů i fanoušků byl stažen z hlavní karty a nastoupí na prelims. Přitom naposledy nastoupil v hlavním duelu večera. „Očekávám menší pozornost, ale je mi to jedno. Můj zápas je pro mě vždy tím hlavním, a jestli tam jsou kamery, je mi jedno,“ reaguje Procházka.

Po náročném období, kdy nemoci střídala zranění, hlásí Samuraj skvělé zprávy. „Odjel jsem tu nejlepší přípravu. Díky bohu za pevné zdraví a náladu v týmu,“ vypráví soustředěný bijec. „Vše se zlepšilo jen díky přístupu. Vím, že chci vyhrát a nic víc. I když byli některé tréninky nemastné neslané, všechny přípravy bývají nahoru dolu. Byla to jedna z nejlepších příprav, dostal jsem se z pomyslného dna. Jsem vděčný lidem kolem mě, protože občas potřebuju narovnat, dostat facku a uvědomit si, kde je správná cesta.“

Před poslední nešťastnou porážkou si Procházka protrpěl nemoci i zranění, což přiznal až po zápase. I nyní s úsměvem podotknul, že by případné zdravotní komplikace opět nezveřejnil. „Jirka je zdravý, nemuseli jsme mít starost o nějaké nemoci či neduhy, a o to pak byla příprava kvalitnější,“ hodnotí spokojeně Jaroslav Hovězák, trenér českého bijce.

Měsíce příprav na důležitý duel provázelo heslo: Zpět ke kořenům. „Pořád hledám a nikdy nepřestanu lepší verzi sebe sama. Pak už mě to ale hnalo do fází, kdy už jsem vymýšlel kraviny. V této přípravě jsme vsadili na jednoduchost, bomby, opakování a nepřestávající rutinu,“ vysvětluje Procházka změnu v přípravě.

Tréninky si pochvalují i trenéři. „Uvolněnost, pozitivní vnímání nových technik, současně ořezání všeho komplikovaného na absolutní jednoduchost,“ shrnul principy posledních týdnů Martin Karaivanov, hlavní kouč.

Neustále hledám balanc

Český bojovník má už od mládí blízko k východním kulturám a filosofii, což často dával obzvláště na odiv ve videích a rozhovorech před listopadovou titulovou bitvou s Alexem Pereirou. „Před zápasem v New Yorku jsem se v duchovnu dostal moc daleko. Když se v těchto rovinách dostanete za nějakou hranici, jít do boje…Musel jsem před sebou samým najít a obhájit důvody, proč to dělám,“ vysvětluje Procházka a zamýšlí se. „Pak už jsem neviděl takovou čistotu konání, jak bych chtěl. Přeskočil jsem několik fází a upřel mysl na podstatu bytí, a to ještě nechci. Teď je opět mým cílem ukázat nejlepším verzi sebe sama.“

Když začínal, hledal diskotékový bijec správnou cestu. Rvavosti dal prostor právě v kleci a fanoušci, jak v Česku tak Japonsku si ho zamilovali. Po zisku titulu přiznal, že se stal více sportovcem, což nyní změnil. „Musí to být půl na půl. Sportovní duch vás žene k lepším výkonům a srdce válečníka je odhodlané nechat vše i v krvavé řeži. Neustále se v tom hledám balanc,“ vypráví Procházka.

Návrat po dlouhé pauze v listopadu nevyšel. Přišlo KO a s ním i první porážka po osmi letech. „Nakonec vždy dojdete k tomu, že je prohra poučení. Když pořád budete opakovat: prohra, prohra, prohra… Sjedete do špatného smýšlení o sobě a světě,“ popisuje Procházka nastavení mysli. „Musíte z toho vybruslit pozitivně, říct si, co bylo na hovno a co už nesmíte opakovat. Dbáte na to a vybrušujete výkon.“

Zápas bude nyní i návratem Aleksandra Rakiče. Srbský bijec hlásí comeback po zranění kolene, které ho vyřadilo na dva roky. I přes neaktivitu si udržel páté místo ve světovém žebříčku a patří mezi nejnebezpečnější střelce v divizi. „Vždy vnímám soupeře. Celou přípravu si ho představuji, stínuji údery, hledám mezery v jeho hře a zároveň má slabá místa, která by mohl využít. Můj styl se přetváří, aby padl jako klíč do zámku na mého protivníka,“ líčí Procházka soustředěně.

„Falešný Samuraj“. To je urážka, kterou Rakič vysílá směrem k Procházkovi poslední tři roky. Tehdy příchozí bijec z japonského Rizinu přeskočil Srba ve stoupání na Everest UFC. „Není opravdový gangster jako Conor McGregor a jiní frajeři, kteří to mají v sobě. Dělá trashtalk na sílu,“ myslí si Čech. „Pokud na mě na vážení vyskočí, nebo bude chtít být hustý, nezametu to pryč s nekonečnou trpělivostí jako doposud.“

Může souboj s Rakičem být vstupenkou do další titulové bitvy? Procházka reaguje:„Mám naprosto jasno. Chci být tím nejlepším zápasníkem nehledě na to, kdo se mi postaví, jestli je v sázce pás nebo šance o něj bojovat. Pro mě je každý zápas vyvrcholením dosavadního života. Myslím, že přesně tohle je podstatou MMA, dělá to boj bojem,“ uzavírá.