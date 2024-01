Těsný boj o titul v UFC. Prezident váhá, Procházka chválí: Inspirativní

Krvavá přestřelka elitních střelců v Torontu rozhodla o novém králi UFC. V těsném pětikolovém duelu nakonec vyhrál Dricus Du Plessis a ihned vyzval legendu divize Israela Adesanyu. Sean Strickland přijal výsledek s pokorou. Nesouhlas se ozývá ze strany prezidenta nejprestižnější organizace světa, Dany Whita.

Aktéři hlavního klání UFC 297 si před konáním podali ruku na to, že v kleci nechají životy. Slíbenou krvavou melu doručili a vysloužili si tak každý bonus padesáti tisíc dolarů (1,1 milionu korun) od prezidenta UFC. Ten nad výsledkem zároveň kroutí hlavou. „Byl to mimořádně těsný zápas. Osobně jsem ho viděl pro Stricklanda, který nastoupil ve fantastické formě,“ hodnotí White. „Byl rozhodně lepší v prvních dvou kolech, kdy diktoval tempo údery z přední ruky. Podle mě dokázal přetáhnout na svou stranu i poslední pětiminutovku,“ vysvětluje.

Po rozpačitých prohrách šampionů často přichází bezprostřední reparáty. „Jsem si skoro jistý, že cesty těch dvou se ještě protnou. O okamžité odvetě ale nepřemýšlím,“ reaguje White na tiskové konferenci.

Příběh střední divize se posouvá a nyní ho píše třicetiletý Du Plessis. „Jižní Afriko, právě jsme se zapsali do historie!“ raduje se nový šampion ověnčený zlatým pásem. „Sean mi řekl, že je odhodlán mě zabít. Nepovedlo se ti to, ale děkuji, že jsi ze mě dostal to nejlepší,“ pokračuje v řeči bezpotřebně po duelu a završuje ji výzvou rivalovi. „Mám teď trofej, kterou jsi ztratil. Isreali Adesanyo, přitáhni svou p**el zpět do UFC,“ vzkazuje bývalému králi, který avizoval několikaletou pauzu.

Po titulových triumfech v evropské KSW a africké EFC teď Du Plessis slaví i největší úspěch ve světě MMA. „Byl jsem hodně nervózní, protože jsem věděl, jak těsný ten zápas byl. Když jsem pak slyšel: A novým šampionem se stává…, emoce a vzpomínky na patnáct let dřiny, odříkání a snění se nahrnuly na ráz. Je to nepopsatelný pocit,“ těší se první držitel pásu z Jihoafrické republiky.

Prezident White na tiskové konferenci nevyloučil letošní turnaj v Jižní Africe. Hlavní zápas pro vůbec první představení největší organizace na tomto kontinentu je nasnadě. „Mám teď trofej, kterou jsi ztratil. Isreali Adesanyo, přitáhni svou prdel zpět do UFC,“ vzkazuje bývalému králi z Nigérie.

Američan nebojuje pro trofeje, ale pro zážitky z krvavých bitev. I nyní po prohraném boji sršel energií. „Dodrželi jsme své slovo a předvedli pořádnou bitvu. Tímto Dricusovi gratuluji. Kanado, děkuji za neskutečnou podporu! Bylo mi ctí pro vás krvácet,“ promlouval Strickland k burácející aréně.

Ostře sledovaný zápas si od televize užil i nejlepší český bijec, který se nyní připravuje na klíčový boj na turnaji UFC 300. „Gratuluji novému šampionovi. Velmi dobrý vyostřený výkon. Trpělivost obou bojovníků je inspirativní,“ chválí Jiří Procházka na sociálních sítích.