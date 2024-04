Manažeři Procházky otevřeně: o smlouvě, soupeřích i UFC v Praze

Poslední Jiřího představení nedopadlo podle plánu. Jakou jste dostali od vedení UFC zpětnou vazbu?

Kretík: „Bezprostředně po zápase z UFC zaznělo, že chtějí Jirkovi pomoct a dát mu co nejdříve další zápas. Druhý kontakt s vedením nastal nedávno, kdy jsme dávali dohromady novou smlouvu. Do teď boje probíhaly za původního kontraktu, který byl podepsán v době Jirkova vstupu do organizace.“

Rychlý comeback se povedlo dát dohromady, očekávané utkání s Rakičem. Byli ve hře i jiní možní soupeři?

Kretík: „Vždy se bavíme o celé řadě jmen. Každý Jirkův zápas je play off. Na vrcholu divize zkrátka nenajdete jednoduchého soupeře. Pro UFC jde čistě o byznys. Vždy se snaží najít v danou dobu co nejvýdělečnější možný zápas, který má příběh, dá se budovat, a tak i dobře vypromovat.“

Šauer: „Během posledního vyjednávání bylo zásadní, že se Jirka chtěl co nejdříve vrátit zpět do klece a ze špičky tolik bijců volných nebylo. Někteří jsou zranění, jiní už mají domluvené zápasy. Vzhledem k tomu, že už má Jirka s Rakičem nějakou historii, dával jejich duel největší smysl. Do karet nám samozřejmě také hrálo zranění Srbova původního soupeře, které dalo souboji příležitost k uskutečnění.“

UFC bývá v domlouvání zápasů nekompromisní. Máte možnost některé soupeře odmítat?

Kretík: „Ano, ale Jiří takový není.“

Šauer: „Smlouva je oboustranná. Přijde nabídka na zápas a vy ji nemusíte brát, nůž na krk vám nedají. Jednou jste ale mezi nejužší světovou špičkou, tak se chcete střetávat s těmi nejlepšími.“

Kretík: „Spíše jsme naráželi na opačný problém, zejména při přestupu do UFC. Soupeři odmítali Jirku.“

Zmínili jste smlouvy. O čem jste jednali při vyjednávání o nové?