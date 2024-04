Ohlasy na Procházkův skalp! Pobláznil Česko i svět: Příště chci šampiona

Další infarktová bitva Jiřího Procházky skončila triumfálním finišem. Samuraj na jubilejním turnaji UFC 300 v Las Vegas porazil srbského rivala Aleksandara Rakiče ve druhém kole technickým KO. Až do rozhodující smršti úderů však Čech v souboji ztrácel. O to větší senzací je výhra, kterou se bijec z Hostěradic přiblížil k další titulové výzvě. „Nezáleží, kdo vyhraje v hlavním zápase, ale já chci šampiona! Věřím si, věřím ve své sny a to chci všem dokázat,“ prohlásil bezprostředně po vyhlášení výsledku. Výkon chválí řada hvězd z domácí i světové MMA scény.

Samuraj předvedl další senzaci. Jiří Procházka v jednom z hitů turnaje UFC 300 přestřílel rivala Aleksandara Rakiče a doručil finiš ve druhém kole. K cennému triumfu však nedošel snadno. První kolo jasně prohrál, ve druhém tvrdě nakoupil. Hned v kleci si po obratu sebevědomě řekl o další titulovou šanci. „Zvládám dělat nejlepší výkony, ať se děje cokoliv. A jak jsem říkal, chtěl bych příště šampiona. Ať už titul vyhraje kdokoliv.“

Stratéga Rakiče v zápase s Procházkou přeci jen zlomila neúprosná tvrdost. Přestože Srb strhl první dějství duelu na svou stranu, Čechův tlak v druhé pětiminutovce neustál. Samuraj přepnul do módu zabijáka, prolomil soupeřovu kvalitní obranu a spustil ničivou sérii.

„Byla to bouře,“ burácel radostně po výhře. „Čekal jsem na chvíli, kdy ho lapím v chaosu. Chtěl jsem ho zavalit pohybem a spoustou úderů. Je pravda, že jsem se do něj mohl pustit dřív. Čekal jsem moc dlouho. Necítil jsem, že ho dokážu pořádně zaměřit. Snažil se od střetu utíkat. Chtěl jsem nejdříve pochytat všechny jeho údery a kopy, abych zjistil, co vše má v arzenálu. Když se začal opakovat, pochopil jsem přesně, co má v plánu,“ popsal Procházka vítězný recept.

Rivalita evropských bojovníků skončila podáním ruky a spolu s tím i kontroverze ohledně narážek na „falešného samuraje“. Procházka se k přezdívce, kterou ho častuje celý svět, vyjádřil. „Nejsem samuraj, ale kluk z Česka. Každý však potřebujeme podle něčeho žít a být inspirování. Samurajské myšlenky jsou hluboko ve mně,“ prohlásil, načež sklidil potlesk od zaplněné arény.

Procházka předvedl svou klasiku – infarktový zápas. „Já už tohle nechci nikdy vidět, už na to nemám. Strašný nervy, nikdy bych nechtěl být Jirkův trenér,“ smál se bojovník UFC David Dvořák ve vysílání Nova Sportu. „Jirka má styl jako nikdo na světě. Předvedl skvělý výkon, i když jsem měl po prvním kole strach. Rakič se ale zlomil. Vydal ze sebe to nejlepší a s Jirkou to nic neudělalo.“

Článek pokračuje pod infografikou...

Srbský bijec ničil Procházkovu levou nohu, na níž se po prvním kole objevil masivní červený otok. Samuraj však nepanikařil. Nadále presoval, aby znejistil Rakičův postoj pro kopání. „Na ego bojovníka to dopadne. Rakič odváděl chirurgický výkon, vypálil své největší možné bomby a jediné, co viděl, byl Jirka, jak se na něj usmívá,“ hodnotil Michal Martínek, přední český bojovník.

Procházka vtáhl soupeře do přestřelky už na konci úvodního kola a hned prvním čistým úderem jím otřásl. Bouřlivý manévr zopakoval ve druhém kole, tentokrát už s finišem. „Když Jirka dobře trefil pravý úder, lámal se chleba. Bylo vidět, že Rakičovi odchází bojové přesvědčení,“ shrnul Martínek.

„Těžko ho (Procházku) zabít, jak se říká,“ usmál se Karlos Vémola. „Jirka je v boji tak tvrdý a tvrdohlavý, že byste mu tu nohu museli ukopnout, aby v zápase nepokračoval. Ve druhém kole bylo vidět, že Rakičovi začaly docházet síly, naopak Jirka neustále tlačil a šel si za svým,“ vyprávěl Terminátor.

„Zhruba pátý kop na holeň jsem zacítil hodně. Uvědomil jsem si, že něco musím začít dělat,“ odhalil svůj pohled Procházka a znovu zdůraznil, proč držel ruce podél těla místo toho, aby se s nimi bránil. „Je to ve mně hluboce zakořeněno. Chci tím soupeři vždy ukázat: Nic na mě nemáš! Snažím se být ale profesionálnější, protože s bojovníky jako Pereira se to nevyplácí. Jsem rád, že jsem mohl čelit někomu jako je Aleksandar. Po zápase v New Yorku jsem cítil, že potřebuju nakopnout, někoho agresivního, kdo se do mě pustí.“

Na předzápasové tiskové konferenci oznámil prezident UFC Dana White mimořádné prémie. Namísto padesáti tisíc rozdá vedení organizace výjimečně bonusy v hodnotě tří set tisíc dolarů. Procházka je horký adept na prestižní ocenění. Myslí si to v Česku trénující Uzbek Machmud Muradov, přidala se k němu i jedna z největších hvězd MMA. „Zápas večera patří samurajovi,“ prohlásil Jorge Masvidal. Respekt vyjádřil také konkurent ze špičky divize. „Se samurajem se zkrátka nemůžeš přestřelovat. Jiří, gratuluju,“ napsal Jan Blachowicz.

Procházka míří k titulu. Po výhře musí vyčkat na verdikt hlavního duelu turnaje, který rozhodně o dalším držiteli pásu polotěžké divize. Úřadující král Alex Pereira obhajuje proti Jamahalu Hillovi.