Trumfy proti Procházkovi: zvláštní postoj i jiné kopy. Limit? Zraněné prsty

Ortodoxní styl boje

„Přesnost a tvrdost má na úplně jiné úrovni než kdokoli jiný,“ chválil Brazilce Škvor, bývalý elitní kickboxer. Pereira dokázal ve světě kickboxu vše, co se dalo. Do klece UFC vlétl jako bouře, během jednoho roku od debutu získal titul šampiona. Expresní vzestup se mu podařil, přestože ovládá jen jednu z celé řady aspektů MMA. „Napříč všemi sporty Pereira si při přestupu z kickboxu nejvíce udržel svůj styl. Nesnížil se, pořád stojí jako prkno. Ruce drží ve zvláštní širokém střehu,“ popisuje Škvor. „Spousta postojářů dojela na to, že měla při přestupu do MMA nutnost na sílu měnit styl boje, čímž přišli o to, co je dostalo na vrchol,“ doplnil Novák.

Nedostatky v komplexnosti brazilského bojovníka v prvním utkání s Procházkou zachránily. „Pereira měl výhodu, že má špatnou obranu proti strhům na zem. Když se Jirka snížil, aby naznačil hod a pak vypálil na hlavu, Pereira ránu vykryl, protože mu ruce nesjely dolů k wrestlingové obraně, což by byla správná reakce,“ vyprávěl Novák.