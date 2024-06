Experti radí Procházkovi: Pozor na Pereirovy kopy a zapoj wrestling!

Nejnebezpečnější finišeři světa jdou do boje o titul. Jiří Procházka vyslyšel volání UFC a přijal zápas na poslední chvíli. V Las Vegas se už podruhé postaví brazilskému šampionovi Alexu Pereirovi, který ho v prvním listopadovém utkání poslal k zemi. Do pětikolové bitvy elitní bojovníci nastoupí neděli v šest hodin ráno středoevropského času. Domácí hvězdy se shodují, že pokud si dá český Samuraj pozor na soupeřovy kopy a využije wrestling, zvítězí.

Když proti sobě šli poprvé, Jirka vyhrál první kolo a myslím, že by měl postupovat úplně stejným stylem. Ve druhé pětiminutovce se už trochu pobláznil, vrhnul se do přestřelky, což se s Pereirou nevyplácí. Unavit Brazilce, tahat ho na zem a silně zapojit wrestling – to je podle mého cesta k vítězství. V postoji bude důležitou roli hrát pohyb. Pereira přeci jen patří mezi statičtější bijce.

„Myslím, že si Jirka bude muset opět dávat pozor na Pereirovy pověstné kopy na holeně. Kdyby si je nechal hned ze startu zbytečně nakopat, nepříjemně by ho to poznamenalo v závěru zápasu. Může kopy buď blokovat, nebo je negovat dobrým pohybem na nohou.

Zapojit wrestling je z Jirkovy strany určitě dobrý tah. Donutí Pereiru přemýšlet o každém dalším tahu, který udělá. Bude o to víc nečitelný. Kdyby ho v úvodních kolech házel a podržel si ho pod sebou na zemi, může ho dost unavit, čímž by si připravil finiš. Myslím, že se rozhodne v postoji ve třetím kole.“

I když Jirka v prvním zápase inkasoval KO, v následujícím duelu s Rakičem potvrdil, že ho to nijak dlouhodobě nepoznamenalo. Nemyslím si tedy, že by tím byl Jirka v odvetě limitovaný.

Viktor Pešta, bojovník KSW v těžké divizi a bývalý šampion Oktagonu

Šampion si až moc věří

„Zápas dalo UFC dohromady na poslední chvíli. Není to ale tak, že by se Jirka najednou zvedl z gauče a šel do boje. Byl jsem za ním trénovat před pár týdny. Věděli, že proti Pereirovi dřív nebo později půjdou, takže se na něj už tehdy připravovali. Jirka trénoval svědomitě.

Dávalo by mi smysl mixovat boj v postoji s wrestlingem, jako v prvním zápase. Zaprvé je wrestling Pereirova nejslabší stránka, byla by škoda toho nevyužít. Zadruhé to může ještě zvýšit Jirkovu nepředvídatelnost v postoji a tím i zvýšit šance na trefení KO úderu.

Do karet by mu mohlo hrát i to, že ho Pereira možná trochu podceňuje. Že jako šampion vzal zápas takhle narychlo, údajně ještě se zlomeným prstem na noze, indikuje, že si až moc věří. Přece jen už Jirku porazil. Může mít tedy pocit, že už ho má přečteného. To by se mu mohlo vymstít, stejně jako v posledním souboji s Israelem Adesanyou, který ho knockoutoval. Myslím, že se i Jirkovi podaří vítězné KO.“