Dvořák končí v UFC: Vedení vůbec nebralo v potaz můj zdravotní stav

Další rána pro české barvy v elitní organizaci UFC. V úterý konec angažmá v zámoří oznámil David Dvořák. Končí více jak čtyřletá kapitola „Hrobníkovy“ kariéry, během níž nasbíral šest zápasů. Vedení dalo dvaatřicetiletému bijci nůž na krk. „Řekli mi: Buď budeš zápasit v datum, které chceme my, nebo rozvážeme smlouvu. Vůbec nebrali v potaz můj zdravotní stav,“ vypráví. Na dráhu v Americe ovšem vzpomíná s úsměvem.

Jedna cesta končí, další začíná. David Dvořák v úterý oznámil konec v nejprestižnější lize světa UFC. Angažmá po šesti zápasech a více než čtyřech letech ukončil z vlastní vůle. „Hrobník“ se v posledním roce potýkal s vážnými zdravotními problémy, a přestože vedení informoval, že se bude schopen vrátit až na podzim, promotéři ho nutili k návratu v srpnu. Konec na půdě USA mu otevírá dveře na asijskou scénu.

„Dlouho jsme o tom s mým manažerem Patrikem Kinclem debatovali a nakonec se shodli. Organizaci potvrdíme, že chceme jít vlastní cestou,“ prozrazuje Dvořák.

UFC už nějakou dobu nešla českému bojovníkovi vstříc. Ačkoli je zrovna na vlně tří porážek, adekvátního soupeře mu promotéři nenabídli. O prodloužení kontraktu měl bojovat s japonským supertalentem Tatsurem Tairou, který měl v době, kdy byl zápas dohodnut, skóre čtrnáct výher a nula proher.

Dvořák může nyní zamířit k novým výzvám v Asii. Ve hře budou i největší evropské organizace. „Vím, že mám na to dokazovat mnohem větší věci. Kam mé kroky povedou, ještě nevím. Možností je spousta,“ říká bijec.

Závěr v prestižní lize se nepovedl podle představ. „Přišly tři porážky, ale s bojovníky ze světové extratřídy. Do těch zápasů jsem vždy ze sebe dal úplně všechno,“ vzpomíná Dvořák.

Během čtyř let v UFC se stihl výrazně zapsat do české historie MMA. „Moc rád vzpomínám na debutový zápas v Brazílii. Byla to skvělá show, jen škoda, že na místě nebyli (kvůli covidové pandemii) žádní fanoušci. Navíc jsem se stal prvním Čechem, který premiéru v UFC vyhrál, což pro mě byla velká pocta,“ usmívá se.

Přestože z organizace odchází s pachutí proher, úvod v ní zvládl náramně. S třemi senzačními výhrami se rychle vyšplhal mezi smetánku muší divize na devátou příčku. Dosáhl tak druhého nejvyššího postavení z českých zástupců v UFC, hned po bývalém šampionovi Jiřím Procházkovi.