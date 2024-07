Pudilová končí v UFC. Oktagon je pro ni ideální volba. Rychlá cesta k titulu?

Obavy se podle očekávání naplnily. Největší světová liga UFC se rozloučila s českou bojovnicí Lucií Pudilovou, která před dvěma týdny utrpěla třetí porážku v řadě. Ani druhé angažmá jí tedy neposunulo ke špičce. Ze zámořské organizace, v níž působila celkem pět let, odchází s bilancí tří výher a osmi proher. Pro třicetiletou veteránku se nabízí návrat do Oktagonu. „Je to pro ni jasná další štace. Na domácí půdě se jí dostane mnohem větší podpory,“ soudí Jan Novák, MMA analytik.

Třetí prohra v řadě se stala osudnou. Lucie Pudilová nastupovala do klece UFC v Las Vegas s vědomím, že bojuje o kariéru mezi elitou. S favorizovanou Luanou Carolinovou si však nevěděla rady, zdálo se, že na ni dopadla váha zápasu. Po ztraceném tříkolovém duelu se nyní bude muset poohlížet po novém angažmá. Nejpravděpodobnější destinací je pro třicetiletou bojovnici domácí Oktagon, kde v minulosti dva roky působila. Možná je i cesta do polské ligy KSW.

Zámořskou kapitolu končí s bilancí jedné výhry a tří porážek. Comeback na americkou scénu po krátké dráze v Oktagonu přitom Pudilová zvládla skvěle, když salvou loktů ukončila Číňanku Yanan Wuovou. Na triumf, v němž ukázala výrazné zlepšení, se jí nepodařilo navázat. „Progres nepřetavila do zápasů. Dřív byla navíc dravější. Byť ne vždy vyhrávala, připisovala si bonusy za výkon večera,“ soudí André Reinders , přední český trenér.

Na rozdíl od UFC v Oktagonu Pudilová zářila. Během dvou let nasbírala pět vítězství a prohrála pouze se zkušenou Talitou Bernardovou. Při návratu do Evropy tak má kde navazovat. „Je to pro ni jasná další štace. Na domácí půdě se jí dostane mnohem větší podpory,“ říká Jan Novák. Výhledově se nabízí i titulové klání se slovenským supertalentem Lucií Szabovou.

„Navzdory tomu, že je Lucka jediná dvojnásobná veteránka UFC v historii českého MMA, Oktagonu by nedělalo dobrou vizitku, kdyby o titul šel někdo na vlně tří porážek,“ myslí si analytik MMA. „Chtělo by to alespoň jednu výhru, i kdyby měla přijít s někým papírově slabším. Pak už by se slušel zápas se Szabovou, protože ten je tím nejlepším, co může ženské MMA na domácí půdě nabídnout.“