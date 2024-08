Hvězda UFC se pochlubila tržnou ranou. Naprostý hlupák, zuří Dana White

Příprava na titulové klání bez tajností. Nejlepší gruzínský bijec Merab Dvalishvili v tréninku na zářijový turnaj UFC 306 inkasoval nepříjemnou tržnou ránu nad okem a bez váhání se s ní pochlubil na sociálních sítích. Jeho soupeř, hvězdný šampion Sean O´Malley má tak jasně daný terč. „Patří mezi nejpřesnější a nejtvrdší postojáře, tak proč by Merab zatraceně chtěl, aby o té ráně věděl? Zachoval se jak naprostý hlupák,“ vyjádřil se rozhořčeně Dana White, prezident prestižní ligy.

Vyzývatel se baví, šampion a prezident ligy zuří. Merab Dvalishvili s úsměvem sdílel na sociálních sítích tržnou ránu nad okem, a to jen pár týdnů před nejdůležitějším zápasem kariéry na očekávané akci UFC 306 v las vegaské aréně The Sphere. Šampion Sean O´Malley pohotově varoval Gruzínce, aby nezvažoval zrušení titulového duelu, který je největším hitem zářijového programu UFC.

„Opovaž se odstoupit ty malá kryso,“ komentoval Američan video z nemocnice, na němž si Dvalishvili nechává zašít ránu. „Uklidni se. Je to jen drobné tréninkové zranění. Dosud jsem ze zápasu nikdy neodstoupil, nečekej to ode mě ani teď. Čekají tě velké problémy, protože mě to jen posílilo. Jdu si pro tebe,“ reagoval záhy Gruzínec.

Tržná rána z tréninku je nepříjemná, avšak v bojových sportech nijak neobvyklá. Zápasníci ji ve většině případů na internetu nesdílí. Ač je na první pohled zacelená, po několika tvrdých úderech často dochází k jejímu opětovnému otevření a je tak ideálním terčem pro soupeře.

„O´Malley patří mezi nejpřesnější a nejtvrdší postojáře, tak proč by Merab zatraceně chtěl, aby o té ráně věděl? Zachoval se jak naprostý hlupák. Nepřestává mě překvapovat, jak jsou někteří bojovníci blbí,“ zuřil Dana White, prezident UFC. „Celý svět ví o tom zranění…Merad si to jen tak hodil na sociální sítě. Naši bijci jsou tak hloupí, až se tomu nedá uvěřit. Když se podobná věc stane v přípravě na zápas boxerům, tají to. UFC bojovníci se tím ale vždy musí chlubit na sítích,“ dodal trpce.

Přísný soud zašel podle bývalého krále bantamové divize a Dvalishviliho parťáka za hranu. „Všichni z té malé rány dělají zbytečně velkou věc a to i náš šéf. Jeho reakce byla zbytečně plamenná. Merab často vydává na internet historky z tréninkových kempů. Všechny, dobré, zlé i vtipné a fanoušci ho za to milují. Na sdílení videa není nic hloupého,“ uvedl elitní bijec Aljamain Sterling. „Titulový zápas takového kalibru by nikdy nezrušil. Neúnavně maká jako vždycky,“ mírní obavy z odstoupení.

Dvalishvili na promotérovu kritiku reagoval se smíchem. O týden později přišel s dalším kuriózním videem, na kterém si rozstřihával a vyndal stehy. „Není úžasněj? Upřímně věřím, že si ze mě dělá prd*l. Viděli jste, jak velké nůžky na to použil? Vypadaly jako na křoví. Ať už si dělá, co chce,“ kroutil hlavou White, aniž by se dokázal ubránit smíchu.