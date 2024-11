Procházkův kouč odhaluje cestu k úspěchu: Jak buduje MMA talenty

Na turnajích Fusion nasazujete největší naděje českého MMA. Považujete za klíčové jim poskytnout prostor pro sbírání prvních profesionálních zkušeností?

„Ano, s tím jsme do toho šli. Na trhu bylo mnoho organizací, které tvrdily, že převezmou celou scénu a stanou se jedinou autoritou pro české MMA. My jsme zvolili jiný přístup. Vyhledáváme tuzemské top amatéry, mistry republiky a reprezentanty, jako jsou Tagir Machmudov a Šimon Bruknar, a usnadňujeme jim přechod z amatérské ligy do velkých evropských a světových MMA organizací.“

Na posledním turnaji se kromě zmíněných nadějí představil také Václav Štěpán. Jak daleko může tato neporažená trojice dojít?

„To záleží na tom, jak budou trenérsky a manažersky vedeni. Výběr soupeřů hraje klíčovou roli. Kluci jsou opravdu talentovaní, ale je potřeba volit další výzvy citlivě. Na druhou stranu není správné stavět kariéru jen na lehkých soupeřích. K bojovníkům je třeba přistupovat individuálně. Někteří potřebují v začátcích profesionální kariéry pozvolnější rozjezd, zatímco jiní se nebojí hned vyzvat velká jména.“

Sám jste vychoval UFC šampiona Jiřího Procházku. Je něco, co z jeho cesty může pomoci nové generaci, nebo je Jiří specifický?

„Každý je jedinečný, a tak k nim musíte přistupovat. Jednotná šablona neexistuje. Nelze říct: Teď mu dáme tři lehké soupeře, a pak pár favoritů, aby se vypracoval a zaujal velkou ligu. Jako manažer a trenér musíte odhadnout, kolik času a zápasů svěřenec potřebuje, aby nabral potřebné zkušenosti.“

Jiřího kariéru významně ovlivnilo angažmá v japonském Rizinu, kde se stal šampionem. Udržujete si s tamními představiteli vazby. Můžete usnadnit cestu dalším českým bojovníkům?

„Plánujeme zajímavý projekt pro akci v květnu, který s touto cestou souvisí. Dokud však nemáme všechno dohodnuto, nechci prozrazovat více.“

Na Fusionu dáváte prostor i postojovým disciplínám, které oproti MMA zažívají útlum. Snažíte se jim vrátit diváckou popularitu? Daří se to?

„Po pátečním turnaji jsem obdržel nečekaně pozitivní ohlasy na postojové zápasy. I fanoušci, kteří sledují především MMA, říkali, že přestřelky v postoji pro ně byly výrazně atraktivnější. Díky UFC a Oktagonu se diváci zaměřují hlavně na MMA, ale přibývá i těch, kteří oceňují postojové bitvy. Chceme přinášet komplexní zábavu, a proto naše turnaje zahrnují thajský box (v malých rukavicích), MMA a nově i box bez rukavic.“

Když jste oznámil zápasy boxu bez rukavic, setkali jste se s odporem veřejnosti a sponzorů? Nakonec se staly překvapením večera, bojovníci podali technické výkony.

„Byl to test. Zatím dostávám jen pozitivní reakce. Takže je budeme nasazovat pravidelně. Možná v budoucnu uspořádáme samostatný turnaj Fusionu zaměřený na box bez rukavic.“