O co jde Procházkovi? Pokáral soka a chce trilogii, když prohraje, přijde...

V sázce je hodně. Očekávaný comeback Jiřího Procházky v Los Angeles rozhodne o dalším směřování jeho kariéry. Pokud se dvaatřicetiletému finišerovi v noci na neděli podaří přejít přes světovou trojku Jamahala Hilla, může se ucházet o další titulovou šanci a třetí zápas s Alexem Pereirou. Prohra by znamenala posun opačným směrem, na okraj elitní top pětky. Ve stejné situaci se nachází i Američan, o boj se šampionem si ale říká mnohem hlasitěji. „Bude ho to stát hodně. Vždy byste měli zůstat pokorní a mířit jen na to, co vás zrovna čeká,“ varuje Samuraj rivala.