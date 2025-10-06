Jaká byla Procházkova strategie? Trenéři: Řekli jsme mu, ať se jde konečně servat
PŘÍMO Z LAS VEGAS | Jiří Procházka si připsal na konto šesté vítězství v nejlepší světové lize a další brutální finiš. Na víkendovém turnaji UFC 320 v Las Vegas porazil domácího Khalila Rountreeho Jr, ukončil jej ve třetím kole K.O. a opět k tomu potřeboval rozpoutat bouři. První dvě dějství duelu totiž bodově jasně prohrál. Do poslední pětiminutovky vstupoval s jasným zadáním – lov. „V přestávce před poslední částí jsme mu řekli, ať se jde konečně servat a začne plnit strategii,“ líčí trenér Jaroslav Hovězák pár hodin po boji.
Ke strhující výhře Jiřího Procházky nad světovou čtyřkou Khalilem Rountreem Jr vedla nesnadná cesta. Jako by Čech prošel dvěma různými zápasy. Úvodní větší část klání totiž vypadala diametrálně jinak než poslední tři minuty, které se dají popsat jen jako „Procházkova klasika“.
„První dvě kola byla vlažnější. Jiří se vůbec nedostal do strategie, kterou jsme trénovali. Odpovídalo jí až třetí kolo, ale tam už nebyla jiná možnost než jít do bitky,“ přiznává kouč Martin Karaivanov.
Procházka zápas otevřel dobrým kopem na Američanovu nohu. Další akce mu již příliš nevycházely. Hodně se hýbal, zkoušel načasovat protiúder, ale Rountree ne a ne použít jemu pověstné útoky z přískoku. Dvaatřicetiletý Čech se pokoušel o naskočená kolena i boxerské výpady, sok však vše viděl a tvořil tempo zápasu.
Fanoušci zmlsaní Procházkovými předešlými výkony se při sledování dění v kleci nestačili divit. Samurajovi utekla dvě kola a dostal se do svízelné situace, kdy musel soupeře ukončit, aby se vyhnul porážce na body. „V přestávce před poslední částí jsme mu řekli, ať