Další Češka na cestě do UFC? Není to nereálné, tuší čerstvá šampionka

Na Ukrajině jste porazila v prvním kole domácí šampionku Světlanu Gotsykovou a obrala ji o prestižní pás organizace WWFC. Jaké z toho máte vůbec pocity?

„Pocity se od té doby pořád mění. Prvně jsem byla trochu překvapená z toho, že to bylo tak rychlé. Pak mě také hrozně potěšilo, že se se mnou chtěli po zápase fotit i ukrajinští fanoušci. Vůbec jsem to nečekala, hlavně vzhledem k tomu, že jsem porazila jejich šampionku. Teď s ubíhajícím časem na zápas koukám trochu kritičtěji. Říkám si, co by bylo potřeba do budoucna zlepšit.“

A prozradíte, na co jste přišla? Co byste podle vás potřebovala nebo chtěla zlepšit?

„Ve většině svých zápasů jsem skoro vůbec nebojovala v postoji, většinou jsme šly rychle na zem, kde jsem to ukončovala. Ráda bych víc zapracovala právě na tom postoji, abych mohla ukázat, že mi to jde i v něm.“

Už podruhé byl váš souboj vedený jako hlavní zápas večera. To je asi příjemné ocenění vší té dřiny, že?

„Samozřejmě to člověku radost udělá. U toho minulého jsem to ani nevěděla a zjistila jsem to až pár dnů před zápasem.“

Jak se vyrovnáváte s fanoušky a celkově tou atmosférou, která je určitě trochu jiná, než kdybyste zápasila na domácí půdě?

„Před samotným zápasem člověk s fanoušky moc do kontaktu nepřijde, maximálně tak na veřejném vážení. Většinou jsem navíc zápasila v zahraničí, kde se na mě tolik té pozornosti neupíná. Zajímavou zkušenost jsem ale získala, když jsem zápasila v Japonsku. Tam je ta fanouškovská kultura trochu jiná, diváci tam s sebou nosí orámované kartičky na podpisy a překvapilo mě to tolik, že jsem ani pořádně nevěděla, jak se s tím mám popasovat. Nějaký extrémní tlak fanoušků jsem ale celkově zatím nepocítila.“

Vy teď máte na svém kontě 6 výher a 1 prohru. Je to přesně ta samá bilance, jakou měla Lucie Pudilová, když vstupovala do UFC. Co vy a UFC? Máte do ní nakročeno?

„Těžko říct, já doufám, že ano. Hodně záleží, jestli se objeví nějaká příležitost a jaké má člověk kontakty. Podle mě to určitě není nereálné, ale neviděla bych to tak, že se teď po získání titulu dveře úplně otevřou nebo že to bude hned. Bude za tím ještě spousta práce. Ale ta příležitost se klidně může naskytnout už letos. Uvidíme.“

Kdybyste se dostala do UFC, tak by tam byly dvě ženské zástupkyně a žádný mužský. Co to pro české ženské MMA bojovnice znamená?

„Žen je tu míň a konkurence je mnohem menší, takže je tam o něco lehčí se dostat. Určitě bych to nerada nějak generalizovala. Na druhou stranu bych byla ale ráda, kdybychom tam byly dvě ženy a žádní muži. Vzalo by to aspoň vítr z plachet lidem, kteří říkají, že by ženy dělat bojové sporty neměly. Byl by to pro ně takový hezký argument, který by ukázal, že na genderu nezáleží.“

Co teď máte v plánu? Poohlížíte se už po nějaké další soupeřce?

„Teď budu pořádně přemýšlet co dál, aby to bylo co nejvíc strategické. Během léta se moc nezápasí, takže se do klece vrátím asi až na podzim.“