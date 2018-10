Khabib Nurmagomedov seděl připravený za stolem, jeho soupeř ale stále nikde… „Je to naprostá neúcta,“ nechal se slyšet ruský bojovník, který patnáct minut odpovídal novinářům a pak se zvedl a odešel s tím, že na McGregora čekat nehodlá. Prý se musí věnovat svému programu, kterým bylo shazování váhy.

Duel s prostořekým Irem se prý pro Khabiba stal něčím víc, než jen titulovým zápasem. „Pro mě je to osobní. Tohle je největší zápas v historii UFC a zlomíme rekordy v číslech, ale pro mě to je osobní záležitost,“ prohlásil s tím, že všechny otázky budou zodpovězeny v sobotu.

„Conor si může říkat, co chce, stejně to nikoho nezajímá. V kleci uvidíme, kdo se bude smát naposledy,“ dodal Nurmagomedov, který také prohlásil, že rozhodně neplánuje McGregorovi podat ruku. Ani po zápase.

„Mezi námi nikdy nebude mír. Tady nejde jen o sobotní zápas, ale o něco víc. Když nemůžete cílit na mír, miřte mezi oči. Tohle nikdy neskončí,“ přisadil si pak Conor McGregor. Ten dorazil o 26 minut později, prý kvůli dopravní zácpě. Na tiskovou konferenci nakráčel v ležérních teplácích, tílku a čapce a v ruce s lahví „své“ whisky.

„Je zkamenělý strachem. Tak snad se ukáže aspoň na zápase,“ rýpl si do soupeře. „Toužím po jeho hlavě. Chystám se ho sníst zaživa. Nikdo v téhle hře není hladovější než já,“ vyhlašoval McGregor, který nemá pro svého soupeře ani drobet uznání, obzvlášť poté, co Rusovi připadly oba jeho mistrovské pásy… „Necítím k němu ani jednu pozitivní myšlenku,“ má jasno McGregor.

Ten se vrací do klece po téměř dvouleté pauze, ve které se vrhnul do boxerského ringu proti legendárnímu Floydu Mayweatherovi, v níž padl až v 10. kole. Nadcházející duel o pás mistra UFC v lehké váze by ale měl tenhle zápas překonat minimálně v počtu lidí, kteří si zaplatí za přímý přenos.

