ZÁZNAMY z XFN 12: Vémola umlátil tvrdou hlavu, Ondruš udolal Srba

Český Terminátor opět dodržel slovo. Už před soubojem s Mateuszem Ostrowskim na galavečeru XFN 12 v Plzni Karlos Vémola tipoval, že tentokrát nevyhraje v prvním kole, protože má polský bojovník moc tvrdou hlavu. To se potvrdilo. Soupeř vydržel odolávat brutální síle krále českého MMA až do druhé kola, do kterého ale vstupoval s krvavou tváří.

„Trochu se to protáhlo. Pokoušel jsem se ho v prvním kole porazit technicky, ale nikam to nevedlo, tak jsem ho umlátil loktama, abych si neničil ruce,“ zhodnotil duel Vémola. „Štěstí přeje připraveným a já jsem se připravený narodil. Trefil mě jen jednou na začátku. Ale na to já jsem už docela zvyklý. Nechám je jednou trefit, pak se naštvu a přejedu je. Ondruš se taky trefil, Kincl stejně tak, a jak dopadli... Takže Terminátor byl zpět v akci!“ dodal legendární ranař.

"Píno" Ondruš: návrat ve velkém stylu

Návratem ve velikém stylu byl hlavní duel večera Petr „Píno“ Ondruš vs. Jusuf Hajrovič. Ondruš vyhrál nad Srbem technickým knokautem ve třetím kole. „Rozjížděl jsem se trochu pomaleji. Proč to bylo, nevím, asi chyba softwaru,“ zažertoval osmatřicetiletý bojovník. Po jeho výhře vstoupil do klece Vémola a řekl, že na něj takový výkon v případné odvetě stačit nebude.

Ondrušův boj sledoval i zpěvák a mentální kouč Daniel Landa. „Nádherný zápas! Pínův výkon byl naprosto famózní. Soupeř byl přitom velice nebezpečný,“ komentoval Landa. „A i psychicky to zvládl na výbornou,“ dodal muž, který českému zápasníkovi pomáhá.

Další výhru, šestou v řadě, si připsal i Machmud Muradov, populární bijec z Uzbekistánu. Za svůj výkon proti Deyanu Topalskému se ale nepochválil.

„Jsem nespokojený, vím, že dokážu předvést víc, ale soupeř mi asi nesedl. Byl opravdu silný. Překvapil mě tím, takže s tím nejsem spokojený. Ale výhra je výhra,“ zhodnotil zápas zklamaný vítěz.

Fiala prodal kámošům dvě stě vstupenek

Původně měl na akci XFN zápasit i Petr „Monster“ Kníže, ale při tréninku si zlomil ruku. Byl i tak přítomen, jako trenér Muradova a Tomáše Fialy, kteří slavili úspěch. „Jsem spokojenej, kluci mi to vynahradili, udělali mi radost.

Mladí bijci Jakub Běle a Tomáš Fiala předvedli při své odvetě po pěti letech velmi napínavou bitvu, z níž jako vítěz odešel Fiala, ten se navíc těšil veliké podpoře fanoušků, kteří ho popoháněli k úspěchu i duněním bubnů.

„Vzal jsem si celý sektor a prodal jsem kámošům dvě stě vstupenek, navíc jsem tady žil, takže perfektní!“ usmíval se Fiala, jenž triumfoval v druhém kole.

Skvělá premiérka kickboxerky Jindrové

Parádní premiéru v kleci nabídla divákům šestinásobná mistryně v kickboxu Martina Jindrová. S tvrdou soupeřkou Angelikou Vezzoliovou odzápasila plná tři kola a pokořila ji na body 3:0.

„Jsem šťastná, že jsem vyhrála. Bylo tady ohromně moc známých, děkuji všem divákům. Super atmosféra!“ řekla unavená, ale spokojená bojovnice. „Tímto zápasem se rozhodlo, že v MMA budu pokračovat!“ slíbila Jindrová.

Úspěšný comeback prožil Matouš Kohout. S Kristijanem Golubovičem z Chorvatska předvedl velmi napínavý duel, který nakonec vyhrál technickým knockoutem v druhém kole.

„Výborný, jsem rád, že bylo vidět, že jsem zapracoval v boji na zemi. Jsem opravdu nadšený a mám radost, že jsem se vrátil na vítěznou vlnu,“ zářil Kohout, který je jinak skvělý thajboxer. Do budoucna se ale chce věnovat jenom MMA...