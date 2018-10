Radost z vyhraného zápasu? Kdeže! Měsíce špičkování s Conorem McGregorem vyústily v pořádnou rvačku. Ruský šampion lehké váhy Chabib Nurmagomedov se dlouho tvářil, že ho jen tak něco nevyvede z míry. Ustál McGregorovo napadení v autobusu, všechny urážky i skákání do řeči během tiskových konferencí. Vše si chtěl vyříkat až v kleci během zápasu, což se mu nakonec povedlo na jedničku, ale…

Sice vyhrál, jeho soupeř ho však zvládl rozlítit. Naštvalo ho zejména to, že rozhodčí přešel celou řadu McGregorových prohřešků. Držení se pletiva, chytání za trenky, úder kolenem do hlavy na zemi… Na náladě mu nepřidal ani fakt, že ve vyprodané lasvegaské areně neměl téměř žádné fanoušky. Zatímco jeho soupeř slyšel samý jásot a povzbuzování, Nurmagomedov se dočkal jen pískotu a bučení.

Poté, co ve čtvrtém kole donutil irského bojovníka se odklepat kvůli škrcení, nedošlo vůbec na oslavy. Zpoza klece si totiž Nurmagomedov vyhlédl Dillona Danise, který ho podle všeho pořádně vytočil. Místo oslav tak bijec z Ruska přeskočil plot a chtěl si to s ním rozdat v pěstním souboji.

Pohotová ochranka a policie ho však rychle zpacifikovala. „Stalo se hodně špatných věcí. Chabib skočil přes klec na jednoho z Conorových parťáků, který mu zřejmě nadával. Nevím, co k tomu teď mám říct. Jsem znechucený,“ kroutil hlavou po zápase šéf UFC Dana White.

K zápasu a dění po něm se vyjádřil i legendární bývalý boxer Mike Tyson. „Nepředstavitelné. Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo skončit takhle. Bylo to bláznivější než u mě,“ připomněl svůj zkrat, kdy v roce 1997 během zápasu ukousl Evanderu Holyfieldovi kus ucha.

Zmatku v hledišti ale využili ostatní členové Nurmagomedova týmu, kteří naběhli do klece. Jeden z nich si vyhlédl McGregora a zezadu ho napadl, přičemž ho minimálně dvakrát udeřil do hlavy. Podle White se mu naštěstí nic nestalo a měl by být v pořádku. „Právě jsem s ním mluvil. Je naštvaný z výsledku zápasu, ne z toho boje po zápase,“ řekl.

Ihned po incidentu se naštvaný McGregor rozhodl, že na vyhlášení vítěze nepočká a odešel do šatny. Vítěz, který se již vrátil do klece, se pak hlasitě dožadoval svého mistrovského pásu. "Dejte mi můj pás, protože jsem tady vyhrál zápas. Ať jdu do vězení, ale teď chci ten pás," rozčiloval se. Vytočený šéf UFC mu ho však odmítl donést. „Pokud ti sem přineseme ten pás, začnou diváci házet všechno, co budou mít po ruce, přímo do oktagonu.“

White daleko od pravdy nebyl. Poslal Nurmagomedova do šatny v obležení ochranky a policie, přesto po něm fanoušci vrhali kelímky s pivem. Vyhlášení šampiona tak proběhlo bez bojovníků.

Nurmagomedov se později na tiskové konferenci za své kroky omluvil. „Tohle není má nejlepší stránka. Ale on mluvil o mém náboženství, mé zemi, o otci. Přišel do Brooklynu, napadl mi autobus a téměř zabil dva lidi. Tak proč se pořád řeší to, že jsem přeskočil klec?“ upozorňoval na McGregorovy prohřešky.

„Soupeři se mají respektovat. Není to sport, ve kterém má trash talk místo. Chci to změnit. Nemůžeš jen tak mluvit o cizích náboženství a národech. Pro mě je to důležité. Nevado, omlouvám se. Las Vegas, omlouvám se.“

Kromě svého zkratu se také pochlubil telefonátem od ruského prezidenta Vladimira Putina. „Po zápase mi zavolal a řekl mi, že je na mě hrdý a poblahopřál,“ prozradil.