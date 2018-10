Ztratí UFC Chabiba? Roztrhejte moji smlouvu, vzkázal. Běsní kvůli bratrům

Rodáka z Dagestánu, který McGregora ukončil v noci ze soboty na neděli ve čtvrtém kole a obhájil pás šampiona v lehké váze, rozlítila možnost, že by z UFC byli vyřazeni jeho krajané Zubajra Tuchugov a Islam Machačev.

Oba po konci zápasu napadli v kleci McGregora a prezident organizace UFC Dana White zrušil jejich plánované duely v UFC. „Ti, kteří napadli McGregora a mají smlouvu v UFC, tu už nebojují,“ vzkázal po incidentu White. Anarchie ve vegaské T-Mobile Areně začala ale už pár okamžiků předtím, když se Nurmagomedov přehoupl přes pletivo oktagonu a v hledišti pěstmi zaútočil na McGregorova treninkového parťáka Dillona Dannise.

"Největší vítězství kariéry během pár vteřin obrátil v největší porážku," oglosovali Nurmagomedovo chování američtí televizní experti. Málo naplat, že uškrcením McGregora vylepšil svou bilanci na 27 výher bez jediné porážky.

Zde je překlad Chabibova instagramového příspěvku. "Rád bych něco vzkázal UFC. Proč někoho nevyhodíte, když jeho tým zaútočí na autobus a zraní několik lidí? Mohli klidně někoho zabít. Proč nikdo nereaguje na to, když urážejí moji zemi, náboženství, národ, rodinu?

Proč začali trestat můj tým, když se do sebe pustily oba týmy? Když řeknete, že jsem to začal já, tak nesouhlasím, protože jsem jen dokončil, co už začalo. V každém případě mě potrestejte, ale Zubajra s tím nemá co dělat. Jestli jste si mysleli, že budu mlčet, tak jste na omylu. Zrušili jste Zubajrovi zápas a chcete ho vyhodit z UFC, protože uhodil Conora. Ale nezapomeňte na to, že to byl Conor, který udeřil mého bratra jako první!

Chabib Nurmagomedov na svém oficiálním instagramovém účtu pohrozil UFC, že skončí. • Foto Instagram.com

Jestli Zubajru vyrazíte, tak byste měli vědět, že o mně přijdete také. My v Rusku v tom nikdy nenecháme naše bratry samotné a já to pro svého bratra udělám. Pokud jste stále rozhodnuti ho vyhodit, nezapomeňte roztrhat i moji smlouvu, jinak to udělám sám. A poslední věc. Klidně si nechte moje peníze, které mi dlužíte. Máte s nimi dost starostí a já doufám, že se jimi neudusíte. My jsme hájili naši čest a to je pro nás nejdůležitější. Dotáhneme to až do konce," zakončil svou výhružku Nurmagomedov, který se po vítězství chlubil novinářům telefonátem od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Chabib Nurmagomedov na dýchánku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. • Foto Instagram.com

Vřelý vztah doložil ve čtvrtek opět na Instahramu společným snímkem a komentářem. "Velice vám děkuji Vladimíre Vladimirovičovi za srdečné přivítání a za gratulaci. A jsem velmi potěšen, že mé vítězství přineslo tolik nadšení naší zemi. Toto je naše společné vítězství."

Jaký bude další vývoj celé kauzy? 15. října budou Chabib a McGregor předvoláni před Nevadskou sportovní komisi, 24. října se dozví, na jak dlouho a pokud vůbec budou suspendovaní. A co je zač jeden z agresorů Tuchugov? Celkem hodně kontroverzní postava! Čečenský bojovník má za sebou v UFC čtyři zápasy, z nich tři vyhrál a jeden prohrál. Ještě před vstupem do největší MMA organizace světa si v Rusku krátil dlouhé chvíle pouličními rvačkami.

V UFC se naposledy představil před dvěma lety v květnu, poté neprošel dopingovým testem a dostal na dva roky stopku. Ta mu právě letos vypršela, jeho návrat byl naplánován na listopad a utkat se měl s Arťomem Lobovem. To teď však zřejmě padá.