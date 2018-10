Napadl zezadu McGregora, teď popsal proč. Válka pokračuje, vzkázal Ir

Měl to být minimálně duel roku, ale vypjatý duel McGregor vs. Nurmagomedov zcela zastínily pozápasové události. K mele, která vypukla, nicméně vše spělo už dlouho...

Už samotný McGregorův zkrat, když v březnu v Brooklynu zaútočil na týmový autobus Nurmagomedova, byl dost za hranou. Skončil také ve vězení a musel k soudu. Nepoučil se. Svého soupeře před zápasem urážel při každé příležitosti, po vážení se ho dokonce snažil kopnout do hlavy.

Ač jeho dagestánský soupeř dlouho držel nasazenou masku nevšímavého kliďase, po zápase vypěnil a napadl McGregorova týmového kolegu Dillona Dannise, který měl údajně hrubě urazit Nurmagomedova i jeho rodinu. „Nic na něj neřval, stál jsem vedle něj, takže to vím určitě. Zřejmě tam bylo něco z dřívějška, Dillon je takový internetový troll,“ zastal se Dannise trenér John Kavanagh.

Větší poprask však vyvolal Zubajra Tuchugov, Nurmagomedův týmový parťák. Ten využil zmatku, přeskočil naopak klec směrem dovnitř a nepřipraveného zády otočeného McGregora napadl úderem do hlavy. „Pleskl jsem ho, jak jsem slíbil. Slíbil jsem mu, že na jeho slova odpovím a to jsem také udělal,“ vysvětlil teď Tuchugov na svém Instagramu, proč to udělal. A o jakých slovech mluvil?

McGregor na konci srpna vložil na Instagram Tuchugovu fotografii a vtipkoval o tom, že Čečenci šéfuje Degestánec. „Pravý Čečenec by nikdy Degestánci nepomáhal zaútočit na jiného Čečence. Pravý Čečenec by nikdy nepřijal rozkaz od Degestánce. To je zrada. Nic není horšího než zrada,“ rýpl si McGregor.

Tuchugovův konec v UFC?

Sám Tuchugov je považován za celkem kontroverzní postavu. Čečenský bojovník má za sebou v UFC čtyři zápasy, z nich tři vyhrál a jeden prohrál. Ještě před vstupem do největší MMA organizace světa si v Rusku krátil dlouhé chvíle pouličními rvačkami.

V UFC se naposledy představil před dvěma lety v květnu, poté neprošel dopingovým testem a dostal na dva roky stopku. Ta mu právě letos vypršela, jeho návrat byl naplánován na listopad a utkat se měl s Artemem Lobovem. To teď však padá.

„Ti, kteří napadli McGregora a mají smlouvu v UFC, tu už nebojují,“ vzkázal po incidentu šéf UFC Dana White. Tuchugov, který ještě nedávno vykřikoval, jak by se s McGregorem rád utkal v pouliční bitce, si tak se vší pravděpodobností jedním zkratem zavřel dveře do UFC natrvalo.

McGregor: Válka pokračuje!

Tuchugov a další jeho dva „kumpáni“ byli ihned po incidentu zatčeni, McGregor je však odmítl obvinit, a tak se soudu vyhnou. McGregor si tak z toho nic velkého nedělá a fanouškům vzkázal, že nic nekončí. „Prohráli jsme zápas, ale bitvu jsme vyhráli. Válka pokračuje,“ vzkázal na sociální síti, kam umístil svou fotku - s monoklem a nezbytnou skleničkou v ruce.

Otázkou stále zůstává, jaký trest pro všechny aktéry vynese Nevadská státní atletická komise. Podle Whitea by Nurmagomedov o pás šampiona přijít neměl, stejně tak nevěří, že by ze zápasu nedostal ani korunu. Vyplacení jeho odměny totiž komise ihned po útoku zastavila.

„Nejspíš bych to viděl na 250 tisíc dolarů pokutu a šestiměsíční distanc,“ myslí si boss UFC White. Trestu se zřejmě nevyhne ani McGregor, který po zápase podle videozáznamů rovněž napadl jednoho člena Nurmagomedova týmu.