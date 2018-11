Pošlu tě do důchodu, starče! Na vážení před XFN 13 to pořádně vřelo

Každý fanoušek kvalitních MMA zápasů musí nad seznamem duelů, které nabídne XFN 13 v Pardubicích, zaplesat. Karta je opravdu nabitá. A v seznamu bojovníků nechybí veliká jména jako Patrik Kincl, David Dvořák, Jaroslav Jartim, Matěj Kuzník, Alexander Cverna nebo krásná zápasnice Sandra Mašková.

Největšího ohlasu se ale jednoznačně dostává duelu Jaroslava „Juboxe“ Pokorného s Mochamedem Machaevem. To bylo znát i na veřejném vážení. Mezi třiatřicetiletým Čechem a o patnáct let mladším Rakušanem čečenského původu to pořádně vřelo.

„Druhé kolo, TKO!“ vzkázal osmnáctiletý Machaev Pokornému během rozhovoru s moderátorem. „Zítra ho pošlu do domova důchodů,“ dodal troufale.

„Co si to sakra dovoluje?! Zastavím ho! A je mi jedno, v jakém kole,“ kontroval třiatřicetiletý Pokorný. „Dobře jsem se vyspal. Jak miminko, jak Machaev.“

Celou situaci zblízka sledoval Petr Kareš, promotér XFN, který dohlížel na to, aby se na podiu oba bijci neporvali. A zjevně k tomu moc nechybělo.

„Co na to říct? Machaev je drzoun a je to pro něj asi životní zápas. Dá do toho všechno,“ komentoval Kareš. „A já doufám, že to bude skvělý zápas, ale tipovat nebudu.“

Hlavním zápasem večera bude česko-ukrajinský střet Patrik Kincl vs. Alexandr Dolotěnko. Rodák z Hradce králové to vidí jasně: „Rozhodně jej porazím pře limitem. Chci ukázat svým fanouškům, ale i kritikům, své kvality. Budu se to snažit ukončit v první půlce zápasu!“ slíbil Kincl.

Organizace XFN poprvé nabídne všem fanouškům MMA možnost sledovat galavečer i prostřednictvím placeného streamu. Přenos z Pardubic bude vůbec prvním, který můžou diváci zhlednout po zaplacení jednorázového poplatku.

