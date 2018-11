Kincl: Ondruše chci porazit v postoji, na Ukrajincovi si to vyzkouším

O soupeřích si vždy zjišťuje maximum. Patrik Kincl zkrátka nechce nic podcenit. Stejně tak je tomu i v případě protivníka, s nímž se utká v Pardubicích na galavečeru XFN. Bude jím ostřílený Alexandr Dolotěnko z Ukrajiny, který má za sebou 20 výher a jen 9 proher.

Jaká je vaše taktika pro nadcházející souboj na XFN 13 v Pardubicích?

„Můj soupeř je ukrajinský šampion v combat sambu. Velmi dobrý zemař. Takže dost nebezpečný. Myslím si, že má cesta k úspěchu bude přes boj v postoji. Je to tak trochu i příprava na Ondruše v prosinci.“

Ano, Petr „Píno“ Ondruš je vynikající kickboxer. Budete s ním i přesto chtít bojovat v postoji, ač právě v tom jsou jeho největší kvality?

„Taky je nejstarší aktivně zápasící postojář, by se dalo říct. (směje se) Určitě se připravuji na bitvu v postoji. Chci předvést, že to dokážu i proti kickboxerovi, jakým je Píno.“

Kdybyste byl náhodou v Pardubicích neúspěšný…

(vskočí do řeči) „Nebudu neúspěšný!“

Dobře, na souboj v O2 Areně tedy dojde, ať už to dopadne jakkoliv?

„To zase nejde takhle říct. Ano, spojil jsem teď přípravu, protože se mi stylově hodí jak na Dolotěnka, tak v prosinci na Pína. Ale rozhodně nepřeskakuji. Soustředím se teď na Ukrajince a pak se začnu soustředit přímo na Pína, ale rozhodně nepřeskakuji. Dolotěnko pro mě není nějaký snadný cíl. Je to nebezpečný soupeř a může se stát cokoliv. Přistupuji k tomu zodpovědně, jako ke kterémukoliv jinému zápasu.“

Budete tedy teď zápasit v Pardubicích, ty jsou známy tím, že je tam vždy hodně silná atmosféra. Čím to je?

„Myslím si, že tam jsou lidi víc schopní projevovat emoce. Co jsem zažil O2 Arenu, tak ta vřela vždy až ke konci, kdežto Pardubice startovaly vždy hned od začátku. Lidi si to tam šli užít, nestydí se fandit, pořádně křičet. A navíc si myslím, že Aréna v Pardubicích má skvělou akustiku.“

Bojovník Ondruš: Vémola na mě podle Landy posílal permoníky 1080p 720p 360p REKLAMA

A jaké další zápasy vás osobně na XFN 13 zajímají? Které duely budou stát za to?

„Rozhodně bych zmínil všechny kluky od nás z gymu All Sports Academy. Bude to začínat už Vendou Štěpánem, to je naše mladá nadějná puška. Je mu šestnáct let a jde do svého třetího amatérského souboje. Bude v předzápasech. Rozhodně se těším na Tomáše Kvapila. Ukáže se tam i Lukáš Chotěnovský, který byl třetí na mistrovství světa v amatérském MMA. Dále David Dvořák, který patří mezi naše nejlepší zápasníky. A je to vůbec nejlepší muší váha v České republice. Má našlápnuto opravdu vysoko. Samozřejmě Jaroslav Jartim, který se utká s Matějem Kuzníkem. To bude velmi atraktivní zápas. Kuzník je známý až buldočí dravostí.“

Jedním z hlavních střetů ale určitě bude ten Jaroslava „Juboxe“ Pokorného s Mochamedem Machaevem z Rakouska.

„Teď jsem to chtěl říct. Velmi vyhrocená bitva. Machaev je podle mě mladý a nadějný kluk, ale myslím si, že Jubox je pro něj teď přece jenom brzo veliké sousto.“

Organizace XFN poprvé nabídne všem fanouškům MMA možnost sledovat galavečer i prostřednictvím placeného streamu. Přenos z Pardubic bude vůbec prvním, který můžou diváci zhlednout po zaplacení jednorázového poplatku.

> > LIVE STREAM XFN 13 < <