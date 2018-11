XFN 13: Krev, pot a nenávist! Mladík ukázal fair play, Kincla namíchl Píno

Zápasové menu XFN 13 v pardubické ČSOB Pojišťovna areně nabídlo velmi napínavá klání.

Asi nejočekávanějším zápasem byl střet Jaroslava „Juboxe“ Pokorného s vyzyvatelem z Rakouska, Mochamedem Machaevem. Mezi oběma borci to vřelo od samého vyhlášení jejich duelu. A to se projevilo i v kleci. Oba bijci šli do boje naplno. Osmnáctiletý Machaev předvedl veliký talent a odvahu. Třiatřicetiletý Pokorný jej několikrát skvěle technicky svázal, ale o patnáct let mladší rival se z jeho spárů vždy dokázal vymotat.

Napjatě sledovanou rvačku v druhém kole náhle přerušil bolestivý výkřik českého gladiátora a rozhodčí zápas ukončil. Pokorný si totiž poranil koleno. Mladý vítěz si lehl na plochu okatgonu a nadšeně rozpřáhl ruce. Když ale zjistil, že má soupeř zjevně veliké bolesti, ihned k němu přiběhl a zjišťoval, jak na tom je. Později mu pomohl se zvednout a oba si uprostřed kolbiště vyslechli veliký aplaus.

„Lidi, já jsem tady a kvůli vám se vrátím,“ řekl Pokorný hned po souboji. „Machaeve, to jak jsi mě podpíral, to je MMA. Díky tobě, díky za ten zápas,“ dodal s uznáním.

Po česko-rakouské vřavě následoval hlavní souboj večera, Patrik Kincl vs. Alexandr Dolotěnko. Rodák z Hradce Králové před zápasem avizoval, že bude chtít bojovat v postoji. A slovo dodržel. Ukrajinského bijce zlikvidoval už v prvním kole technickým knokautem. Pocity euforie však u Kincla brzy přemohlo naštvání. Do klece totiž přišel jeho následující soupeř Petr „Píno“ Ondruš a začal zpochybňovat kvality Dolotěnka.

„Myslím, že řekl všechno. Ukázal, jaký je člověk, jaký je charakter. Nemám problém mu svoje kvality ukázat v prosinci v O2 Areně,“ reagoval Kincl exkluzivně pro deník Sport. „Bude se divit, ukončím ho v prvním kole!“

Vyhrocenému finále předcházely parádní a mimořádně vyrovnané souboje. V krvavou řežbu se proměnil například zápas Jaroslava Jartima s Matějem Kuzníkem. Na body sice vyhrál Kuzník, ale z klece odcházel zdemolovanější než poražený. Ve třetím kole totiž inkasoval tvrdý úder loktem do čela a zpocená tvář mu brzy zrudla krví. „Byl jsem přesvědčený o vítězství. Až na to první kolo, jsem neměl pocit, že bych prohrál,“ netajil zklamání Jartim. „Až se to všechno uklidní, tak bych si chtěl dát odvetu. A musím připomenout… Patriku Kincle, otevřel jsem Kuzníka, tak mám u tebe dort. Vyberu si ho sám a bude zatraceně drahej,“ dodal s úsměvem vzkaz trenérovi.

Stejně jako Jartim patří do týmu All Sports Academy i David Dvořák. Ten zvítězil už v druhém kole a připsal si desáté vítězství v řadě.

Nečekaně tvrdou prohru inkasovala Sandra „Medojed“ Mašková. Skvělá kickboxerka byla knokautována ve druhém kole několika tvrdými direkty, které ji poslaly k zemi. Ze tří MMA zápasů má tak dva prohrané.

Návrat po několikaměsíční pauze má za sebou i obr Alexander Cverna. Jeho polský soupeř Łukasz Brzeski měl ale navrch. V průběhu druhého kola jej však Cverna velmi potrápil několika přesně vedenými údery.

Akce XFN nabídla divákům v sále opravdu mimořádný zážitek plný emocí, napětí a hlavně kvalitního MMA.

Stream XFN

XFN navíc při turnaji v Pardubicích poprvé nabídlo divákům i možnost placeného streamu turnaje. „Zavedení placeného internetového vysílání a multidimenze je pro XFN historický okamžik,“ řekl o zavedení nové služby Petr Kareš promotér organizace. „Dává nám to zcela nové možnosti expandovat do dalších zemí. Kdykoliv a kdekoliv budete v následujících měsících a letech moci vidět zápasit XFN šampióny po celé Evropě,“ dodává Kareš.

Výsledky XFN 13:

PRELIMS

Tomáš Kvapil porazil Igora Gryckiva v 2. kole na submisi (RNC)

Elena Bagniuk porazila Sandru Maškovou v 2 kole na KO

Michael Lilly porazil Tomáše Lejska na body

Łukasz Brzeski porazil Alexe Cvernu v 2. kole na submisi (RNC)

HLAVNÍ KARTA

Matěj Kuzník porazil Jaroslava Jartima na body

David Dvořák porazil Salambeka Damaeva v 2. kole na submisi (RNC)

Mochamed Machaev porazil Jaroslava Pokorného v 2. kole na submisi (vzdání soupeře)

Patrik Kincl porazil Alexandra Dolotěnka v 1. kole na TKO