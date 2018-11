Vémola o lákadlu UFC v Praze: Jsem si jistý. Přimlouval se za mě i Tyson

Kdo jiný, když ne český Terminátor? Od chvíle, kdy se uveřejnila informace, že legendární MMA liga UFC míří do Prahy, se spekuluje nad tím, zda na akci nastoupí i nejslavnější český bijec Karlos Vémola, který je v současnosti hlavní hvězdou organizace XFN. Ten přiznává, že si je nabídkou od UFC prakticky jistý. Opak by byl pro něj velikým zklamáním.

Mnohokrát jste říkal, že se do UFC vrátíte. Na kolik je to teď reálné s ohledem na to, že tato organizace míří do Prahy?

„Snažil jsem se vrátit do UFC v Londýně (16. března), protože v Londýně trénuji. Já osobně jsem věděl vždy, že se do UFC vrátím. Věděl jsem, že jediné, co pro to musím udělat, je porazit každého, koho proti mně XFN postaví. To jsem plnil. Dodneška vyhrávám, vyhrávám, vyhrávám. Když bude UFC v Čechách, myslím si, že si nikdo tak nezaslouží dostat šanci tam bojovat, jako právě já. Kdo jiný si to zaslouží víc, s ohledem na to, jak za ten sport kopu. Jsem naprosto přesvědčený, že pokud tam někdo z Čech má být, tak to bude Lucka Pudilová a já. To budou první dvě jména, která budou na stole. Takže já jsem přesvědčený.“

Dá se říci, že od nich máte nějakou nabídku? Před posledním zápasem jste něco takového naznačoval.

„Přímo v jednání byl zatím Londýn. Myslel jsem, že UFC v Praze bude později v roce, ne v únoru. Takže nabídku od UFC na tuto akci zatím nemám. O tom, že ji dostanu, ale celkem nepochybuji. Bude ale třeba řešit podmínky. Na devadesát devět procent by mi totiž UFC zakázalo nastoupit 27. prosince v O2 Areně na akci XFN Marpo vs. Rytmus, a to by mě mrzelo. Takže bychom možná podepsali smlouvu 1. ledna 2019. Což by bylo zadostiučinění za to, co jsem v tomto roce absolvoval. Byl by to nejlepší dárek k Vánocům, že bych podepsal smlouvu s UFC.“

Dobře, ale v kontaktu jste?

„Ano, můj manažer je s UFC v kontaktu. Dokonce promotér evropské tour Mika Tysona Radim Tauchen mi sdělil, že o mně s Danou Whitem mluvil Mike Tyson. Řekl mu, že tady byl a jsem ve skvělé formě a na té akci, že nemůže být nikdo jiný, než já. Tyson mi dokonce psal, ať mu pošlu svou bilanci.“

Co říkáte na to, že nejslavnější MMA liga na světě míří do Prahy?

„Já jsem to věděl hrozně dlouhou dobu, jen jsem to nechtěl zmiňovat, dokud to nebude potvrzená informace. A jsem samozřejmě ohromně rád, protože splním vše, co jsem slíbil fanouškům. Nejen, že se do UFC vrátím, ale dokonce k tomu dojde doma. Slíbil jsem vyprodanou O2 Arenu, což se stane na konci roku. A dokonce se pokusím, aby UFC podepsalo prvního Slováka, a to Attilu Végha. Největší slovenský šampion je Attila Végh, a ten by si zasloužil tam nastoupit.“

Takže kdybyste měl v UFC bojovat, tak byste za ideálního soupeře bral právě Végha?

„Pro mě ano. Protože bych tím naráz splnil fanouškům úplně vše. Tři v jednom. Nicméně už jsem měl na toto téma telefonát, nebudu říkat s kým, v němž mě prosili, aby Češi a Slováci v UFC bojovali proti zahraničním soupeřům, ne proti sobě. Ale jinak by to byl ideální scénář já v rámci UFC zápasu v O2 Areně proti Attilu Véghovi.“

Na kolik procent vidíte za reálné, že budete v únoru na UFC v Praze zápasit?

„Když se mě lidi ptali, jestli UFC bude v Praze, říkal jsem vždy na sto procent. Že je to jen otázka času. Nevěřil jsem, že to bude už v únoru. Myslel jsem si, že to bude na podzim 2019. Se čtrnácti výhrami z patnácti zápasů nevím, co by se muselo stát, abych na té kartě nebyl. Nevím, co by se muselo stát, aby si mě nevybrali, když to bude u nás doma. A bylo by to pro mě obrovské zklamání, pokud by k tomu nedošlo. Rozhodně to není něco, o čem bych chtěl přemýšlet a nějak si to připouštět.“

