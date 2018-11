Jak to chodí v kleci a jak se boduje? Poznejte zblízka práci rozhodčích MMA

Knokaut zblízka, ale bez úrazu. Čtenáři iSport.cz mají jedinečnou šanci zúčastnit se semináře bodování v MMA. Tyto semináře jsou přitom jinak přístupné pouze rozhodčím a trenérům. Jedná se tak o zcela unikátní možnost poznat tuto práci zblízka.

„Hodně fanoušků, ale i trenérů a bojovníků chybně myslí, že když zápas skončí 2:1 na body, že to jsou dvě kola pro jednoho bojovníka, třetí pro oponenta,“ říká Zdeněk Ledvina, rozhodčí a předseda komise bojových sportů České asociace univerzitního sportu (ČAUS). „A ono to pouze znamená, že dva rozhodčí viděli jako vítěze jednoho a třetí viděl jako vítěze oponenta. Taky si občas chybně myslí, a to i trenéři, že pokud jsou dva bojovníci na zemi, že ten nahoře zákonitě musí vést – ale zápas se dá vyhrát i zespoda.“

Právě Ledvina zve čtenáře iSport.cz na seminář, který se uskuteční 1. prosince od 11.30 – 15.30 v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (José Martího 31, Praha 6).

„Dále je důležité, aby fanoušci vnímali, že na místě jsou tři na sobě nezávislí rozhodčí, kdy každý sedí v jednom rohu klece. Jejich verdikt je pouze subjektivní vyhodnocení dění v kleci,“ zmiňuje zkušený rozhodčí. „Něco jiného vidí divák, něco jiného bodový, který se dívá z jednoho úhlu a na úrovni podlahy oktagonu. A jinak to vidí hlavní rozhodčí uvnitř klece,“ dodává Ledvina.

Cílem semináře, kterého se mohou krom odborníků zúčastnit i čtenáři iSport.cz, je uvést některé mylné představy o MMA na pravou míru, vysvětlit, jaké údery a kopy se bodují a které naopak jen na efekt vypadají dobře, ale pro rozhodčího mají minimální váhu.

Čtenáři navíc na místě dostanou možnost si bodování vyzkoušet, tedy vžít se do role rozhodčího v kleci.

K účasti na semináři se můžete závazně přihlásit zde »