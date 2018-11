Vémola a Pudilová na UFC v Praze? To by bylo něco extra, tvrdí bojovnice

Česká republika zažije opravdu mimořádný sportovní zážitek. Americký kolos UFC je totiž výkladní skříní světového MMA. Tuzemské fanoušky už teď velmi zajímá, zda na menu galavečera UFC v Praze budou figurovat i čeští bojovníci či bojovnice. Blízko k tomu má určitě Lucie Pudilová, která již pod slavnou značkou v současnosti zápasí.

„Zatím nemáme žádné oficiální potvrzení, ať už od našeho managementu v Německu, tak ani od managementu přímo z UFC,“ říká Ladislav Erdélyi trenér Pudilové. „Pokud se naplní předpovědi, znamenalo by to hrozně moc. Konečně by Lucku viděli naživo čeští fanoušci. Byla by to pro nás čest.“

Skvělá česká bojovnice předvádí dlouhodobě perfektní zápasy. Ten poslední s Irene Aldanaovou v Dallasu sice prohrála na body, ale tvrdá bitva byla vyhodnocena jako nejlepší zápas večera. A Pudilová přiznává, že zápas pod UFC v Praze by byl pro ni velikým zážitkem.

„Určitě by to bylo něco jiného. Každý zápas v UFC je výjimečný, ale kdyby to bylo tady v Čechách, jednalo by se o něco extra. Jsem v Čechách pořád, připravuji se zde,“ říká hrdá patriotka. „Připadá mi, že mi v cizině taky dost fandí, nijak proti soupeřkám nestrádám, ale tady by to bylo určitě lepší,“ dodává Pudilová.

Dalším jménem, o kterém se v souvislosti s UFC v České republice mluví, je Karlos Vémola. Ten už několikrát uvedl, že jeho návrat do UFC je blíž, než si kdokoliv myslí. Podobně se vyjadřuje i Petr Kareš, promotér organizace XFN, pod kterou český Terminátor v současnosti zápasí. „Já a Karlos jsme nikdy nepochybovali. Nechápu tedy, čím jsou lidé překvapeni,“ komentuje Kareš rozruch okolo možného brzkého návratu Vémoly do UFC.

„Příchod UFC je největší událostí českých bojových sportů v historii naší země. Je to jasný důkaz, že se tu MMA stává naprostým sportovním fenoménem a Praha se může stát centrem MMA v celé Evropě. UFC do České republiky přilákalo kvalitní a vysoce konkurenční prostředí, které doprovází organizace XFN a OKTAGON MMA,“ dodává Kareš.

Do termínu, kdy by měla slavná značka v České republice zazářit, zbývají ještě tři měsíce. Nic ještě není oficiální. Nicméně už průběhem příštího týdne by měl být zahájen prodej vstupenek. A na oficiální webové stránce UFC je odkaz na předběžné upozornění na akci 24. února. Místem konání by přitom měla být O2 arena 23. února 2019. Proč se termín liší, zatím není jasné.

„UFC jedná neskutečně rychle. Dokážou ohromné věci. Měli jsme informace o UFC v Praze už dlouho, ale nemohli jsme o tom mluvit,“ zmiňuje Erdélyi, ale znovu zdůrazňuje, že žádné oficiální stanovisko UFC ještě není.

Slavná organizace má pro uspořádání akcí vždy přesně naplánované procesy. Mezi ně patří i postupné odhalování podrobností i třeba představování jednotlivých zápasů. Fanoušky bojových sportů tak nejspíš čeká období plné překvapení.