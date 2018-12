Nejtěžší výzva pro Pudilovou! V Praze se utká se světovou šestkou

Nakonec to nebude žádná Evropanka, jak se všichni mylně domnívali. Poté, co Lucie Pudilová oznámila přestup do nižší váhové kategorie (muší), začaly se rojit spekulace, která z možných zápasnic se s ní střetne. Snad nikdo nečekal, že se v Praze dočká tak zajímavého souboje.

Liz Carmoucheová má za sebou jen v UFC osm zápasů, z nichž čtyři vyhrála. Dohromady má na svém kontě dvanáct profesionálních výher a šest porážek, před vstupem do UFC zápasila ve vyhlášených organizacích Strikeforce či Invicta. A rozhodně nebojovala zrovna se slabými soupeřkami, ba naopak. Hned první svůj zápas ve slavné soutěži okusila s hvězdnou Rondou Rouseyovou, se kterou prohrála v prvním kole na armbar (páka na ruku). Hned v dalším zápase porazila obávanou Jessicu Andradeovou, síly poměřila například i s Mieshou Tateovou a dokonce porazila i Valentinu Ševčenkovou, současnou šampionku UFC v muší váze.

Carmoucheová naposledy v oktagonu stála v lednu loňského roku, kdy na body porazila Jennifer Maiovou, k zápasu se tak vrátí po více než roce. V tom bude mít Pudilová navrch, naposledy totiž bojovala v srpnu, kdy po fantastickém výkonu smolně prohrála s Irenou Aldanovou, obě pak za svou bitvu získali ocenění „Nejlepší zápas večera“. Jejich boj je navíc často označován za jeden z nejlepších ženských zápasů vůbec.

Pudilová má v UFC za sebou již čtyři zápasy, všechny skončily až na body a dvakrát se radovala z výhry. V obou případech porážky však předvedla skvělý výkon. Pro pražský galavečer se rozhodla opustit hvězdami plnou bantamovou váhu a přestoupit do muší, kde je o něco snadnější cesta. Hned první zápas v nové kategorii však bude zároveň tím zatím nejtěžším.

Vůbec prvním oficiálně oznámeným zápasem byl pro pražský galavečer duel mezi Srbem Darko Stošičem a Rusem Magomedem Ankalaevem.