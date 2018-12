Pudilová hlásí novinky. Zná soupeřku pro Prahu, mění váhovou kategorii

Jak naťukla minulý týden na tiskové konferenci, tak učinila. Nejlepší česká bojovnice se rozhodla přestoupit do nižší váhové kategorie a zápasit v ní bude už 23. února v pražské O2 areně. „Lucie právě podepsala smlouvu na UFC Fight Night Praha, kde bude bojovat ve 125 lbs. Soupeřku známe, oznámíme včas,“ prozradil na facebooku její hlavní trenér Ladislav Erdélyi.

Soupeřku by prý měli oznámit v několika následujících hodinách, až dostanou od UFC „zelenou“. V muší váze se těch soupeřek nabízí hned několik, jednou z variant by teoreticky mohla být i sestra nové šampionky Antonina Ševčenková, která má v UFC za sebou první zápas. V tom porazila Ji Yeon Kimovou na body, se stejnou soupeřkou vybojovala i stejný výsledek Pudilová ve svém třetím zápase v UFC. Podle náznaků Erdélyiho by to však měla být nějaká zkušenější zápasnice.

Jelikož na akcích označených jako Fight Night bývají většinou bojovníci z okolních států, je pravděpodobné, že se únorovou soupeřkou stane některá z evropských zápasnic. V muší váze by to tak kromě Antoniny Ševčenkové mohla být i Maďarka Melinda Fabianová či Ruska Justine Kishová, která však v září prodělala operaci nohy a není tak jisté, jestli by byla připravená.

Natřískaná bantamová váha, ve které Lucie Pudilová bojovala do teď, nedávala moc prostoru pro další postup tabulkou, a tak je pro českou ranařku přestup do muší váhy pochopitelný. Po víkendu navíc tato kategorie změnila šampionku, kterou se nově stala Valentina Ševčenková.

Kromě Pudilové je už jistý zápas mezi Srbem Darko Stošičem a Rusem Magomedem Ankalaevem.