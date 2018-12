Vémola o duelu Ondruše s Kinclem: Co musí Píno udělat, aby vyhrál? | iSport.cz

Kdo vyhraje?

Patrik Kincl, promotér Petr Kareš a Petr "Píno" Ondruš na tiskové konferenci XFN před galavečerem v O2 areně. • Foto Michal Beránek (Sport)

Karlos Vémola: „Pokud se Ondruš nenechá hodit a bude na tom psychicky dobře, pohlídá si to, tak Kincla minimálně vyboduje, ne-li ukončí. Mě si Píno pohlídat nemohl. Já soupeře buď udělám technicky, nebo brutální silou. Ale Kincl ho může porazit jen přes techniky. Je opravdu chytrý bojovník, takže by si mohl najít cestu, stáhnout Ondruše dolů. Kdybych si měl vsadit peníze, dám je asi spíše na Pína, ale musel by přijít v takové formě, jako když nastoupil se mnou. To byl úplně jiný Píno než ten, co nastupoval nedávno v Plzni. Pokud se kousne a dá se do kondice, tak na to má. Jinak prohraje, protože Kincl se připravuje dlouhodobě.“