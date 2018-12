Kincl: Neporazit Ondruše, tak končím. UFC bych kvůli Vémolovi neodmítl | iSport.cz

Oba už stanuli proti Vémolovi, oba prohráli. Jen jeden z nich však dostane možnost odvety, a to vítěz jejich vzájemného duelu. Tím se nakonec stal Patrik Kincl, který svého soka přejel po třech a půl minutách. „Můj osobní cíl byl ukončit Pína dřív, než Karlos. Na tomhle zápase se totiž dají krásně srovnat naše kvality. Jsem rád, že se mi to povedlo,“ prozradil Kincl. Vémola na Ondruše potřeboval o minutu a deset vteřin víc. Oba ho navíc ukončili stejnou technikou.

Ondruš po zápase věděl, kde udělal chybu. „Když jsem ho tam z jedné pozice obracel, tak jsem dostal křeč a natáhl si stehno. Asi jsem tam zaváhal a udělal chybu, že jsem ho nechal vlézt do zad. Tam to všechno asi začalo,“ řekl zklamaně.

Přesto si Ondruš myslí, že by ho Kincl v postoji nijak zvlášť neohrozil. „Věděl jsem, že je v postoji dobrej. Na tyhle věci jsem zvyklý, nebyly to žádný velký údery. Trefoval mě pěkně, ale nic, co by mě zaskočilo. Nemá takový úder na to, aby mě vypnul,“ myslí si.

Po zápase Ondruš před svým soupeřem smekl klobouk, podobně mu odpověděl i Kincl. „Klobouk dolů před ním taky. Každý, kdo tam vleze, si zaslouží respekt. Makal na tom stejně, jako já. Co jsem tak sledoval, vzal přípravu hodně svědomitě a troufám si tvrdit, že to byla jeho nejlepší příprava v kariéře.“

Po zápase oba bojovníci nakousli i téma konce kariéry. Zatímco Kincl přiznal, že od toho nebyl daleko, Ondruš ještě nějaké zápasy plánuje. „Asi ještě jo, ale nevím přesně co. Jeden dva zápasy dám, už jsem říkal, že příští rok bude mým posledním. A ano, bude to i v kleci,“ prozradil ‚Píno‘.

To právě Kincl naznačil, že v případě porážky počítal s koncem, hodně nadšený však byl z atmosféry, kterou diváci v pražské O2 areně předvedli. „Wau, pro mě to bylo něco neskutečného. Musím říct, že jsem byl ve své kariéře zatím nejvíc pod tlakem. Kdybych prohrál, nejspíš bych ukončil kariéru. Prohrát s Pínem by znamenalo, že ve vyšší lize nemám co dělat,“ řekl.

Kincla teď čeká další výzva. V červnu se utká v odvetě s Karlosem Vémolou, kterou si touhle výhru vybojoval. „Doufám, že si do té doby udrží neporazitelnost, kterou pak budu moct prolomit,“ věří si a zároveň prozradil, co musí změnit, aby se výsledek z minulého zápasu neopakoval: „Musím se připravit víc silově. Předtím jsem šel nahoru moc rychle a nestačil jsem silově ani váhově nabrat. To se mi teď daří, takže v tom budu pokračovat.“

Otázkou však je, jestli k samotnému zápasu dojde, ve hře je stále ještě smlouva s UFC, kterou Kincl kvůli Vémolovi už jednou odmítl. To by už znovu prý neudělal. „Říká se: ‚Dvakrát nevstupuj do jedný řeky.‘ Kvůli Karlosovi jsem už jednou UFC odmítl a to mě docela vytrestalo, teď bych to už určitě neudělal.“

