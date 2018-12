Splněný sen bojovníků. MMA bude na úrovni fotbalu či hokeje, tvrdí Kareš | iSport.cz

Už jako kickboxer byl velmi úspěšný, v roli promotéra však s organizací XFN zažívá rekordní úspěchy. Petr Kareš tak netají nadšení. Přiznává ale, že se mu stýská po ringu v roli zápasníka.

Vyprodaná O2 arena. Jaký je to pocit?

„Splněný sen.“

Čekal jste od začátku, že akce Marpo vs. Rytmus dokáže zaplnit O2 arenu až po strop?

„Někde tam vzadu v hlavě jsem měl, že by to celé v kombinaci s XFN mohlo mít takový Celý projekt XFN se na to vlastně zaměřil. I všechny ostatní akce, které jsme dělali, směřovaly k tomuto dni. Takže se vlastně završila naše roční strategie.“

Bude asi velmi těžké něco takového teď překonat. Nebo máte už něco dalšího v plánu?

„Myslím, že to není o tom to překonávat. Je to o tom ukázat Čechům a Slovákům, jak je MMA skvělý sport, a jak mimořádní jsou zápasníci sportovci. Nemám úplně chuť či potřebu někoho nebo něco překonávat. Už jsem v tom svém sportovním i promotérském životě dokázal celkem mnoho a chtěl bych dál náš sport budovat. Přál bych si, aby se MMA stalo pro Čechy a Slováky stejně významnou disciplínou, jako je fotbal nebo hokej. Ti, kteří si teď přečtou tato slova a budou se smát, bych chtěl upozornit, že před třemi roky se všichni smáli, že bojové sporty vyprodají O2 arenu.“

Znamená takový úspěch pro XFN nějaký závazek do budoucna?

„Myslím, že my tu zodpovědnost cítíme od začátku. Když se podíváte na naši plochu v kleci, tak je tam i logo organizace MMAA, které vytváří české amatérské MMA. Je tam i MAMMAL, který dělá to samé na Slovensku. A my vlastně peníze, které získáváme naším byznys plánem, investujeme zpátky do sportu. Chceme vychovávat ty nejlepší a nejúspěšnější české sportovce.“

Jak vnímáte zpětně to, že bylo celkem dost pochybovačů nad soubojem Marpo vs. Rytmus? Vnímali to jako nadbytečnou show.

„Nic. Je to jejich věc. Dělám to jednadvacet let. V našem sportu jsem už dělal snad vše. Zápasil, utíral krev, staral jsem se o juniory, vedl reprezentační tým, promoval… Takže když člověk zná svou práci tak dobře a lidé mu něco radí, tak si je poslechúspěch. ne a nakonec si to stejně udělá podle svého. Stejně tak to bylo s touto akcí a já věřím, že se to vyplatilo.“

Jste sám zápasníkem. Nakolik vás mrzí, že jste se tohoto galavečera nezúčastnil sám jako bojovník?

„Samozřejmě že mě to mrzí. Chtěl bych taky bojovat před vyprodanou O2 arenou. Ale je tam to hledisko, že jsem mnohem prospěšnější teď v roli promotéra a někoho, kdo popularizuje české bojové umění, než bych byl jako bojovník před důchodem. Nejsem sobec.“

Nicméně na další akci XFN, 16. března v hale Královka, vás zápas čeká.

„To je pravda, rozloučím se se svou kickoboxerskou kariérou a strašně se na to těším. Těch několik let, co dělám tuto práci, mě hrozně nalákalo, abych byl taky jednou ve středu dění. Takže teď začnu hubnout a trénovat.“ (usmívá se)

