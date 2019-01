D**ky, k**dy i facky. Do slovní války McGregor vs. Chabib přiložil i Diaz | iSport.cz

Celou přestřelku spustil irský hvězdný bojovník Conor McGregor instagramovým příspěvkem: „Nebuď d*vka a nefňukej. To samé jsem řekl Chabibovi na konci třetího kola. Mého kola. Nefňukej! Každé kolo fňukal a stěžoval si rozhodčímu. Dokonce i ve čtvrtém kole, když byl v mountu, tak fňukal. To mě zmátlo,“ vzkázal McGregor svému poslednímu soupeři, s nímž prohrál ve čtvrtém kole na škrcení.

„Pokud měl někdo právo něco říkat rozhodčímu, tak jsem to byl já v prvním kole. Celé kolo mi jen držel nohy bez jakékoliv aktivity. Zápas je zápas, takže sr*t na to. Snažil jsem se mu zarýt prsty do ohryzku. Bohužel jsem se naučil, že spousta lidí, kteří se pohybují kolem bojových sportů, jsou absolutní d*vky. Vím, že jste chudí chlapci, ale nebuďte laciné d*vky,“ rozvíjel McGregor dál svůj útok.

To si Degestánec samozřejmě líbit nenechal a k odpovědi mu stačilo málo. Přiložil video, na kterém McGregor zápas odklepal, a připsal k němu jen krátkou, leč trefnou větu: „Do konce života budeš muset žít s touhle ostudou, d*vko!“

Za svého svěřence se proti McGregorovi postavil i Nurmagomedův manažer Ali Abdelaziz. „Vážně. Přestaň ztrapňovat sebe, svou rodinu i zem. Házíš tady špínu na člověka, který tě donutil odklepat a vzdát to. Řekl jsi mu, že je to jen byznys a najednou budeš tvrdit, že je d*vka? Největší d*vka a prostitutka v MMA jsi ty. Místo keců bys měl po prohře zavřít hubu, vrátit se zpět do gymu a snažit se dostat zpět na vrchol," vzkázal mu.

Do „přátelské" diskuze si pak neodpustil přisadit i Nate Diaz, který měl co do činění s oběma kohouty. Nurmagomedovi připomněl jejich čtyři roky starý svár, kdy se oba týmy popraly. „Profackoval jsem tě a ani ty ani nikdo z tvých kámošů nic neudělal. Budeme s tím muset všichni žít, vy k**dy," vysmál se mu Diaz. A i on se od dagestánského bojovníka dočkal odpovědi: „Schovával ses za ochrankou a pak jsi srabácky utekl, což potvrzuje záznam z kamer. Ten večer jsme tvůj tým zničili, blbečku.“

VIDEO: Podívejte se na šarvátku mezi Diazem a Nurmagomedovem:

Je otázka, zda tato vyjádření značí, že se chystá k fanoušky žádané odvetě, nebo jestli McGregor útočí jen z dlouhé chvíle. A rovněž je pravděpodobné, že bude mít tahle válka ještě další pokračování.