Ten zápas beru! McGregor přijal Kovbojovu výzvu a rýpl si kvůli titulům | iSport.cz

Ve svém zatím posledním zápase zazářil. Pětatřicetiletý Američan Donald „Kovboj“ Cerrone si bez sebemenších potíží poradil s talentovaným Hernandezem, kterému ukončil osmizápasovou šňůru výher. Ve druhém kole ho kopem na hlavu nejdříve poslal k zemi, kde ho už bez potíží bil tak dlouho, dokud rozhodčí zápas neukončil.

Cerrone po zápase zopakoval svou výzvu pro McGregora. „Je to zápas, který UFC i já chceme. Chci teď někoho z první pětky a rád bych dostal Conora, pokud s tím bude souhlasit. Bylo by to úžasné, ale bral bych kohokoliv z první pětky. Jdu si pro pás,“ vzkázal a dodal: „Kovboj je zpátky!“ Zápas byl později oceněn jako ten nejlepší z celého večera.

Netrvalo dlouho a dočkal se vysněné odpovědi. „Za takový zápas Donalde, s tebou bojovat budu. Gratuluji,“ napsal kontroverzní bojovník na svůj twitter. McGregor by se tak do klece vrátil po své poslední porážce s Chabibem Nurmagomedovem, ve které přišel o mistrovský pás.

For a fight like that Donald, I’ll fight you.

Congratulations. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 20. ledna 2019

Cerrone patří mezi nejzkušenější bojovníky UFC. Na svém kontě má už neuvěřitelných 35 výher a k tomu 11 porážek. Z poslední šesti zápasů třikrát vyhrál a třikrát prohrál, přesto by rád o titul bojoval.

McGregor se vyjádřil i k hlavnímu zápasu večera, ve kterém po pouhých 32 vteřinách ubil Henry Cejudo T. J. Dillashawa. „T.J. neuspěl se svým pokusem o status Champ Champ. Klobouk dolů za to shazování. Byl jsem tam a vím jaké to je,“ vzkázal Dillashawovi a jeden vzkaz měl i pro Cejuda.

„Henry neuspěl s pokusem o nejrychlejší KO v titulovém zápase UFC. To mám stále já. Gratuluju k výhře. Váš pravý Champ Champ,“ rýpl si. McGregor se stal totiž historicky prvním bojovníkem, který v UFC držel v jedné době dva titulové pásy v odlišných váhových kategoriích.