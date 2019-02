Šéf Oktagonu Novotný o přestupu Vémoly: Využil jsem příležitosti | iSport.cz

Něco mezi show a tiskovou konferencí. Tak lze popsat akci OKTAGON PRIMETIME, prostřednictvím které organizace Oktagon představila novinky, jež chystá pro tento rok. Tou hlavní zprávou ale jednoznačně bylo potvrzení informace, že se nově do žlutočerného dresu bude oblékat i Karlos Vémola. Český Terminátor byl přitom doposud hvězdou organizace XFN.

Ondřej Novotný, promotér Okrtagonu přiznal, že jen využil možnosti, která se objevila na trhu českého MMA.

„Karlos u nás natáčel Oktagon Výzvu a od té doby mluvíme o zápase Karlos vs. Attila. A já jsem celou dobu konzistentní v tom, že když ten duel někdy bude, tak jedině pod hlavičkou Oktagonu,“ řekl Novotný pro iSport. „A teď ten čas nazrál, Karlos měl zájem jít do naší organizace a my jsme měli zájem o něj, takže jsme se domluvili. XFN má problémy, ať už reálné nebo nereálné, to já nemůžu posoudit. Moje starost je, že když za mnou přijde bojovník, nebo se ukáže šance, abych toho využil ve prospěch své organizace.“

Vémola po šokujícím přestupu: Ať mě přijde Kincl zmlátit do Oktagonu! 1080p 720p 360p REKLAMA

Novotný prozradil, že rozhovory o zápasu Vémoly s Véghem probíhaly průběžně.

„Bavíme se o tom celou dobu, kde zápas bude a kde ne. Ale nejednalo se o jednání, že bychom přišli za Karlosem a řekli mu, poruš smlouvu, kterou máš a pojď k nám. Musím říct, že si ani nepamatuji souběh událostí úplně detailně. Nicméně důležité pro mě je, že jsem jako promotér dostal šanci a tu jsem dokázal využít.“

Na akci OKTAGON PRIMETIME představili Novotný a jeho slovenský kolega Pavol Neruda několik novinek originálním způsobem.

„Chtěli jsme udělat něco nového a něco jinak. Říkali jsme si, že budeme mít mnoho projektů. Například jsem domluvil Kubu Štáfka do MMA zápasu anebo budeme mít menší turnaje Oktagon Prime. Řekli jsme si, pojďme to udělat nějak bombasticky,“ prozradil Novotný. „Podívali jsme se na to nejlepší, co ve světě je, tedy jak to dělá UFC. A Pavol řekl, že to nechce dělat čistě jako oni, ale vždy se mu líbilo, jak představoval Steve Jobs v Applu nové produkty. Pojďme tedy ty dva styly spojit dohromady.“

Namísto iPadu se tak představil například Projekt Y, v němž byly uvedeny čtyři krásné začínající bojovnice. Dvě z České republiky, dvě ze Slovenska.

Novinky představené na Oktagon Primetime:

Projekt Y – byly představeny 4 začínající zápasnice, které se spolu utkají o vítězství

Projekt X 2 – Souboj herce Jakuba Štáfka s vítězem první řady Projektu X Peterem Benkem

Noví bojovníci – do organizace Oktagon nastoupili: Karlos Vémola, Jan Gottvald, Jaroslav Jartim a Tomáš Kvapil

Poprvé v MMA – premiéru v kleci zažijí thajboxeři Igor Daniš a Vladimír Moravčík

Oktagon Prime – menší formy turnajů