Šéf XFN: Vémolova výpověď neobstojí. Zápasy jinde zkusíme zastavit | iSport.cz

XFN s největší pravděpodobností přijde o svou nejvýraznější tvář. Šéf organizace ale varuje, že Vémolovi to jen tak neprojde. „Pokud nebude své povinnosti plnit, tak jej vyzveme, aby začal. A pokud ani to nepomůže, tak požádáme soud o to, aby začal chránit naše práva, která nám náleží.“

Vémola ale tvrdí, že je smlouva s vaší organizací ukončená.

„On tu smlouvu jednostranně vypověděl. K tomu, aby smlouva byla ukončená, tak se na tom, podle mého názoru, musí dohodnout obě strany. To, že jednostranně vypoví smlouvu, odpovídá tomu, že je to celé dlouhodobě připravené. Smlouva je na dobu určitou. Každý právní zástupce hned musí rozklíčovat, že smlouva na dobu určitou nejde vypovědět jednostranně.

Takže je "český terminátor" stále vaším bojovníkem?

„Ano, ale to je potřeba řešit soudně. Jeho právní zástupce rozporuje platnost smlouvy s ohledem na finanční plnění, ale to neobstojí. Další věcí je, že se to zdá být jako skutečná kampaň. Ve stejnou dobu začala organizace Night of Warriors používat protiprávně naší značku. Objevuje se stále více článků, které se snaží skandalizovat naší společnost.“

Znamená to něco pro další vývoj XFN? Vémola ohlásil, že se ruší ohlášené zápasy s Martinem Šolcem a Patrikem Kinclem.

„Pokud se Karlos pokusí zápasit někde jinde, požádáme soud o předběžné opatření, aby zápasit nemohl. A co se týká našich zápasů, tak je třeba říci, že jsme sportovní organizace, která není založena na jednom člověku. Pokud jsme dokázali vybudovat Karlose Vémolu, dokážeme vybudovat i další zápasníky.“

A jak budete řešit, že na ohlášené duely nedojde?

„Pokusíme se rozhodně divákům představit co nejdříve odpovídající náhradu. XFN není jen o Karlosi Vémolovi.“