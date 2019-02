Vémola popsal život v UFC: škola s McGregorem, šampus i sprosťák White | iSport.cz

Na obalu jeho telefonu se ten nápis vyjímá. UFC. Pro zápasníky, nebo fightery, jak jim nejslavnější český bijec říká, je to vrchol. Sen. Když o UFC Karlos Vémola vypráví, je znát, že ho mrzí, že se tentokrát českým fanouškům neukáže. Ale tryská z něj touha se jednou vrátit.

„Je to pro mě největší motivace. Důvod, proč každý den vstávám a potom do sebe nechám třikrát denně mlátit při tréninku,“ říká 33letý bojovník, jenž na slavnou ligu nedá dopustit. „To je stejné jako Liga mistrů ve fotbale nebo formule 1.“

Co pro vás znamená UFC?

„Představí se v Česku, což svědčí o tom, že už je naše země na tenhle sport připravená. Předtím na to u nás půda nebyla, teď to UFC vyprodalo během dne. Je to i díky tomu, co my zápasníci, trenéři nebo promotéři pro MMA v Česku děláme. Lidi ten sport začali vnímat. A když přijede ta nejvyšší liga, chtějí se jít podívat. Nejsme jako Bulharsko, kde mají obrovský problém prodat vstupenky.“

V Česku se po nich zaprášilo.

„Proto UFC nenabídlo místo žádnému českému fighterovi. Škoda. Je tam mezi ženami jenom Lucka Pudilová. Ale zase je obrovské plus, že to vyprodali tak rychle. Jsem si stoprocentně jistý, že se sem budou vracet pravidelně. Třeba i dvakrát za rok. UFC je vynikající byznys. A když vidí, že to funguje, nebudou mít jediný důvod se sem nevracet.“

Jak byste laikovi UFC popsal?

„Jednoduše. Kdo zná fotbal, ví, že i když třeba Sparta vyhraje českou ligu, neznamená to, že je nejlepším týmem na světě. To by musela uspět v Lize mistrů. A tohle je přesně UFC v MMA. Tam se chce dostat každý zápasník. Jenže si to musí zasloužit. Jako ten fotbalový tým, který sice vyhraje domácí ligu, ale aby hrál Ligu mistrů, musí se kvalifikovat.“

UFC je v MMA naprostá elita.

„Ano. Něco jako formule 1. Nebo olympiáda. Nic víc není.“

Čím to?

„Mají nejlepší zápasníky světa. UFC vychovává fanoušky i přes média, aby si na sport zvykli. Když jsem začínal zápasit v Česku, chodili na to jenom skalní příznivci. Kdežto v Americe to hltaly celé rodiny. Babičky, dědečkové, děti. Teď už je to i tady. Jsme vnímaní jako moderní gladiátoři. Ne jako barbaři nebo vymlácené hlavy z diskoték, které se chodí jenom rvát. Je to sport. Velice náročný a kvalitní. Veřejnost ho bere už jinak. Každý sport se musí nějak vypracovat. UFC je v Americe od roku 1993, třeba oproti boxu je pořád o sto let pozadu, což je dost. Ale teď se stává, že UFC už na některých galavečerech box převyšuje. Nebo se nejlepší UFC fighter utká s nejlepším boxerem. Míchá se to.“

Čím si UFC získalo právě v zámoří tolik fanoušků?

„Teď můžu mluvit obecně. Je to komplexní sport. Královská disciplína. Jako desetiboj. Oštěpaři umějí jenom házet, běžci běhat. Ale desetibojař musí umět všechno. To samé máme my zápasníci. V tom je to kouzlo. I v tom, že si každý fighter musí umět prosadit to, co umí nejlíp, do svého způsobu boje. Celkem je to hrozně zajímavý sport. Krásný. Lidi se k němu postupně víc a víc dostávají. Vždyť už i císař Caesar říkal: Dejte lidem chléb a hry. Což funguje dodnes. Jsme moderní gladiátoři. Jako ve středověkém Římě. Lidi se tím bavili odjakživa. Jen se to nastavilo tak, aby to mělo pravidla a přesně danou organizaci. MMA je celosvětový fenomén a tím, že i k nám míří UFC, to jenom potvrzuje.“

Co českému MMA ještě ve srovnání se zámořím chybí?

„Jsme teprve na začátku. Když jsem u nás zápasil poprvé, přišlo do TOP hotelu tisíc lidí. Všichni mě plácali, že je to super, že předtím chodily tři stovky. Já jim ale říkám: Počkejte, tohle je jenom začátek. Když to vidím ve světě, tak tady není žádný limit. Říkám jim: Sky´s the limit. Potom přišlo do O2 areny sedmnáct tisíc a každý z toho dělal haló. Ale zase přijdou. Každý rok. Jak říkám – tenhle sport nemá žádné hranice. Jako v Polsku.“

Tam je MMA ještě populárnější?

„Dorazí na to až 65 tisíc lidí. Hned jsem měl na mysli, proč bychom to nemohli i my dokázat. Jsme přece taky šikovný národ. A kdybychom se třeba spojili se Slováky, není důvod, proč by nemohla být O2 arena vyprodaná několikrát v roce.“

Když se řekne UFC, co se vám vybaví z vaší zkušenosti?

„Když jsem tam poprvé v roce 2010 přijel, v Česku mě znal málokdo, tam skoro každý. Fanoušci mě měli nastudovaného. Jé, Vémola, to jste vy! Věděli, že mám devět vítězství. Každý se chtěl se mnou fotit, rozdával jsem podpisy. Přitom to byla moje premiéra v UFC. Ten sport pro ně hodně znamená, proto si zjistili, kdo přijede. Byli na to připravení, věděli o mně všechno. Že jsem Terminátor, jakou mám bilanci.“