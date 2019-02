UFC Praha: Jan Blachowicz bavil češtinou, přiblíží si zápas s Jonesem? | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Pudilová: Američanku trefím a padne. Co na to Carmoucheová? VŠECHNA VIDEA ZDE

Očekáváte, že české publikum bude v hlavním zápase fandit hlavně vám?

„Jsem tady víceméně jako doma, takže doufám, že mě Češi budou podporovat. Plná arena bude skandovat moje jméno, což se mi bude hodit.“

Na zápasové kartě jsou dva bojovníci z Polska, kromě vás ještě Michał Oleksiejczuk. Znáte se s ním dobře?

„Netrénujeme spolu, alespoň tedy ne moc často. Ale jsme přátele. A vždycky je fajn mít s sebou kamaráda.“

Jste z Těšína, odkud jste to měl kousek do České republiky. Navštěvoval jste ji často?

„Z Těšína jsem jezdil do Čech na jídlo a pivo, do bazénu v Českém Těšíně, do Ostravy na nákupy. A někdy taky na krásné místo se saunou jménem Lhotka.“

Umíte i nějaká česká slova?

„Znám jen něco... (začíná vyjmenovávat česky) Studený pivo, hranolky, smažený sýr, holky… prostě ta důležitá slova (smích). Dřív jsem mluvil česky, ale už nežiju v Těšíně, takže jem za 11 let skoro vše zapomněl. Kdybych se tam vrátil a strávil tam dva, tři týdny, na všechno bych si vzpomněl.“

A české bojovníky také znáte?

„Znám Karlose Vémolu, Petra Ondruše, Jiřího Procházku a dřív jsme trénovali s Viktorem Peštou.“

Myslíte si, že případné vítězství by bylo posledním krokem před kláním o titul?

„Určitě. Věřím, že mě to vystřelí v žebříčku až k titulovému zápasu.“

Jaká je vaše strategie na brazilské "kladivo" jménem Thiago Santos?

„Thiago je nebezpečný bojovník, především v postoji, tam si musím dát pozor. V postoji to mám sice taky rád, ale chci ho ukončit na zemi. I když... jsem bývalý thaiboxer, takže se možná dočkáme malé přestřelky. (smích)“