UFV v Praze: Obr Struve ukončil kariéru: Dostal jsem KO, přežil, a vyhrál! | iSport.cz

Měl za sebou jen pár rozehřívacích sekund, když najednou BUM! Struve od brazilského soupeře Marcose Rogeria de Limy inkasoval ránu, která jej poslala k zemi. Už to vypadalo na rychlý konec, otřešený Nizozemec ale doslova přežil do konce kola.

"Nevím, co se v prvních vteřinách stalo. Dostal jsem ránu do obličeje a vzbudil se na zemi," vtipkoval v rozhovoru bezprostředně po zápase. Dokonce si dělovku od De Limy nechal zpětně přehrát na velké obrazovce.

To už měl 213 vysoký bijec důvod se usmívat. Ve druhém kole totiž převzal otěže a soupeře porazil. Ze svých 40 zápasů už poosmnácté na submisi, poprvé v kariéře technikou Arm Triangle Choke.

"Přišel jsem bojovat. Byl jsem knokautovaný, ale přežil jsem, a pak jsem ho porazil. To je dost stylový odchod," řekl, než se mu do očí začaly drát slzy. Obrovitý bojovník, který v UFC debutoval 21. února 2009, se totiž po 10 letech a třech dnech rozhodl ukončit kariéru. Při rozhovoru v oktagonu ještě řekl, že vše zváží, na tiskové konferenci po akci už mluvil s naprostou jistotou.

"To bylo Struvovo jedenácté ukončení zápasu v UFC. Jen Frank Mir má v těžké váze víc, a to 13. To je neuvěřitelné, zvlášť vezmete li v potaz jeho problémy se srdcem," napsal na Twitter známý reportér MMA Ariel Helwani.

Ano, právě srdce stálo za zbržděním Struvovy bohaté kariéry. V létě roku 2013 mu doktoři zjistili vrozenou vadu zvanou bikuspidální aortální chlopeň. Nizozemec se poctivě věnoval léčbě, doteď chodí každého půl roku na kontroly, boje se ale nevzdal. Už v prosinci dalšího roku byl zpátky v oktagonu.

Poslední rok a půl nebyl pro Struva příliš šťastný. Alexander Volkov, Andrej Arlovski i Marcin Tybura jej porazili, bitva s De Limou v Praze byla klíčová. Nizozemec s trefnou přezdívkou "Mrakodrap" ji zvládl, a mohl si tak po třízápasové sérii proher dopřát konec na vrcholu. I když v pouhých jednatřiceti letech.

"O konci už jsem přemýšlel několik let, mluvil jsem o tom se svými trenéry. Ale chtěl jsem odejít po nějakém dobrém zápase, po prohrách to prostě nebylo ono. Teď ano," řekl na tiskové konferenci.

Co čeká Struva dál? "Celý život. Se spoustou příležitostí mimo boj," sdělil spokojeně. Podle svých slov je na tom zdravotně dobře, s vrozenou poruchou srdce by ale přece jen neměl bojovat v kleci s nejlepšími zápasníky na světě. Po deseti letech s jednou společností by prý dál rád zůstal s UFC spojený. Bylo by překvapením, kdyby si slavná organizace nechala tak věrného služebníka utéct.