UFC v Praze očima hvězd MMA: Husí kůže. Bučení po Pudilové byla ostuda | iSport.cz

Po většinu utkání byla Lucie Pudilová aktivnější, rozhodující momenty však zvládla lépe Američanka • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) V pražské O2 areně se uskutečnil historicky první galavečer UFC, který se konal na území České republiky. Jak se turnaj, který nabídl celkem třináct napínavých soubojů, povedl podle osobností české scény bojových sportů? A co říkají na zápas jediné české bojovnice Lucie Pudilové, která se na galavečeru představila a podlehla na body Američance Liz Carmoucheové? Otázky, na které osobnosti MMA odpovídaly:

1) Jak se podle vás povedla UFC premiéra v České republice?

2) Co jste říkal na zápas Lucie Pudilové a jeho výsledek?

3) Jak hodnotíte atmosféru v O2 areně?

4) Co bylo pro vás nejsilnějším momentem celého večera? Po většinu utkání byla Lucie Pudilová aktivnější, rozhodující momenty však zvládla lépe Američanka







60 zobrazit galerii

Ivan Buchinger, slovenský MMA zápasník MMA bijec Buchinger: UFC není o moc lepší než my 1080p 720p 360p REKLAMA 1) „Já si myslím, že Česko už mělo lepší MMA turnaj v O2 areně, než teď bylo UFC. Ale určitě jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit a komentovat několik zápasů.“ 2) „Lucčin zápas byl dost náročný. Velký boj o vítězství. Osobně souhlasím s výsledkem.“ 3) „Atmosféra byla dobrá. Nejvíc v případě Lucčina souboje.“ 4) „Neměl jsem žádný silný moment. Byl to jako normální MMA galavečer, jaký už jsem zažil. Nic mě nepřekvapilo. Ale chyběli mi domácí bojovníci, jako například já, co by vytvořili celý večer a atmosféru mnohem lepší.“ (směje se) Vémola: Pudilová prohrála objektivně. Jak UFC okradla české fanoušky?

Petr Ondruš, český MMA zápasník a kickboxer UFC v Praze: O2 arena bouří, hlavním tahákem je u fanoušků Pudilová 1080p 720p 360p REKLAMA 1) „Premiéra v ČR se jim podle mě povedla skvěle. 'Plný dům' a fronty u stánků s merchem UFC hovoří za vše." 2) „Lucčin zápas byl dobrý a moc jsem si ho užil. Nemůžu úplně nesouhlasit s rozhodnutím. První kolo prohrála, druhé vyhrála a třetí si myslím, že bylo dost vyrovnané, jen Lucku soupeřka jednou trošku nešťastně hodila a to asi rozhodlo. Jinak měla Lucka vynikající obranu a byla skvěle koncentrovaná. Bohužel to někdy nestačí." 3) „Atmosféra na UFC nebyla nijak výrazně lepší než na našich turnajích, možná i o trochu 'zdechlejší'. Na tom bychom měli jako Češi určitě zapracovat." 4) „Nejsilnějším momentem pro všechny bylo zajisté ono nešťastné bučení, když vyhlásili Carmoucheovou jako vítězku. Pro mě pozitivně nejsilnějším momentem bylo Bruceovo oznámení main eventu Janka Błachowicze a následně celý jejich duel. Až na ten závěr, přál jsem to Jankovi."

Miloš Petrášek, český MMA zápasník Soupeřka Pudilové na UFC v Praze: Nečekala jsem, že bude tak silná, jak byla 1080p 720p 360p REKLAMA 1) „Podle očekávání. Je to nejlepší liga světa, takže jsem čekal vysokou úroveň, a tu UFC do puntíku splnilo.“ 2) „Lucka bojovala s jednou z nejlepších žen, které vůbec existují a zvládla to fantasticky. Bál jsem se Liz kvůli jejímu skvělému jiu jitsu, ale nějaké pokusy o submissions Lucka naprosto eliminovala. Bohužel Carmoucheová zvolila taktiku, která na Lucku fungovala. Nechtěla se s Luckou pouštět do přímého kontaktu, protože věděla, že to je smrt, takže vlastně celou dobu utíkala a ve správnou chvíli útočila. Lucku v zápase hodila párkrát k zemi, kde sice nic extra nevymyslela, ale takedown dotáhla v každém kole, čímž nabodovala. Škoda, že se Lucce nepodařilo prosadit více její tvrdý box, ale takhle bohužel musím souhlasit s verdiktem rozhodčích.“ 3) „Atmosféra nebyla špatná, ale samozřejmě na zápas Lucie to byla úplně jiná káva. Myslím, že atmosférou se dokážou československé organizace vyrovnat sobotnímu večeru.“ 4) „Určitě nástup Lucky. V tu chvíli byla O2 arena jako v transu. Měl jsem husí kůži po celém těle, úžasný okamžik.“

Michal Martínek, český MMA zápasník Slavný hlas oktagonu Buffer: UFC je raketa, která míří vzhůru 720p 360p REKLAMA 1) „UFC v Praze se povedlo na výtečnou, tak jak jsem si to představoval. Diváci na to odpověděli už tím, že se aréna vyprodala. Jsem rád, že fanoušci tomu začínají rozumět víc a víc. Bylo tam pár sporných situací, které diváci okomentovali nahlas bučením či potleskem. Jsem rád i kvůli zápasníkům z předkarty, že bylo plno na předzápasy, což je potřeba ocenit.“ 2) „Lucčin zápasnický projev se mi líbil. Po dvou kolech to bylo 1:1 na body z mého pohledu a ve třetím kole rozhodla zkušenost soupeřky, která takticky ustupovala a donutila Lucku udělat chybu, kterou soupeřka využila ve svůj prospěch, aby vyhrála třetí kolo na body. Ale všechna čest, je to mladá lvice, která dokázala donutit světovou šestku, aby před ní ustupovala a taktizovala. Myslím, že o Lucce ještě hodně uslyšíme.“ 3) „Atmosféru hodnotím srovnatelně s našimi československými organizacemi, jako jsou Oktagon a XFN v O2 aréně. S tím, že příchod Lucky Pudilové do klece byl neskutečný zážitek, ze kterého jsem měl husí kůži.“ 4) „Nejsilnějším momentem byl nástup Lucky Pudilové do klece, a potom, když ji ve třetím kole soupeřka hodila na zem a tušil jsem, že prohraje zápas na body. Samozřejmě konferenciér Bruce Buffer byl taky silný zážitek a vůbec to logo UFC proste nádhera!“

Tomáš Fiala, český MMA zápasník Vážení hvězd UFC přilákalo davy fanoušků: Ostré pózy a show. Tohle bude velké! 720p 360p REKLAMA 1) „Podle mě se to povedlo. Super zápasy, dobrá atmosféra, hlavně u zápasu Lucky. Ta ukázala jako vždy, že má srdce bojovnice. A jak jí fandila celá aréna, to byla pecka! I Bruce Buffer přijel, fakt se mi to líbilo.“ 2) „Zápas to byl vyrovnaný, její soupeřka tam měla hodně kontroly, ale Lucka zase vždy udělala závěr kola. Musel bych se na to podívat nezaujatě ještě jednou ze záznamu. A to jsem ještě nemel možnost. Nejspíš to asi těsná prohra byla, ale výborný souboj.“ 3) „Jak jsem říkal u Lucčina zápasu, to byla nejlepší atmosféra, co jsem asi na MMA zažil. A jinak ostatní zápasy taky dobré. Lidi fandili, v hledišti bylo hodně cizinců, kteří podporovali svoje bojovníky.“ 4) „Samozřejmě zápas Lucky a taky Bufferovo vyhlašování zápasníků, na to jsem se těšil.“

David Kozma, český MMA zápasník Pudilová musela do naha! Dramatické vážení před UFC nakonec zvládla 720p 360p REKLAMA 1. „Myslím si, že se to povedlo hodně. Lístky byly vyprodané během několika dní, takže tady o to byl zájem. Atmosféra byla taky super. Hlavně, když nastupovala Lucka. To jsem měl husí kůži.“ 2. „Lucka měla proti sobě hodně kvalitní soupeřku, a i když prohrála, tak předvedla opět skvělý souboj. Já ten zápas viděl z dálky a myslel jsem si, že Lucka vyhrála. Zdálo se mi, že víc tlačila a dělala ten zápas ona. Možná to z TV vypadalo jinak. Ale já bych to v tu chvíli dal Lucce.“ 3. „Jak říkám, atmosféra byla super, ale nic, co bych u nás ještě neviděl.“ 4. „Nejsilnější moment pro mě bylo asi ukončení kariéry Struveho. Jak nechal rukavice v oktagonu a odešel. To mi taky trošku chtěla ukápnout slza.“

Matouš Kohout, český MMA zápasník a thajboxer Dva Poláci na UFC v Praze: Znají Vémolu? A kdo je podle nich nejlepší Čech? 720p 360p REKLAMA 1) „Atmosféra byla od začátku super, lidi fandili a to se mi moc líbilo. Zápasy byly taky povedený. Takže si myslím, že se to povedlo na jedničku s hvězdičkou.“ 2) „Lucka podala skvělý výkon, málo lidí zná její soupeřku, ale prohrát s ní na body a ještě ji vždy na konci kola dostat pod tlak, je už taková malá výhra. Bohužel si myslím, že výsledek je v pořádku.“ 3) „Už v první odpovědi jsem říkal, že super. Ovšem bučení českých fanoušků po zápase Lucky byla velká ostuda.“ 4) „Bruce Buffer - naživo jsem ho viděl poprvé, a je to prostě excelentní speaker!“

Ondřej Novotný, moderátor a komentátor MMA Atmosféra v pražské O2 areně během večera bojových sportů pod hlavičkou UFC • Foto Pavel Mazáč Sport 1) „Premiéra se povedla nad míru dobře. Vzdělané publikum, nadstandardní atmosféra na běžný večer a nová hvězda Pudilová.“ 2) „Lucka prohrála. Chápu, že je to blbé a pro laiky třeba sporné, ale odbornici by měli vidět, že ten zápas prostě prohrála zaslouženě. Chybovala v rozhodující chvíli a to prostě v souboji s absolutní špičkou nemůžete udělat. Stejně tak na chybu doplatil Blachowicz. Ale i tak famózní výkon a další krok kupředu.“ 3) „Atmosféra myslím úměrná turnaji. Spousta hluchých míst. Není se čemu divit. Lidi neznali většinu zápasníků, a tak nevěděli, komu fandit. Když se ale něco dělo, tak to uměli ocenit. Troufnu si tvrdit, že se potvrdilo, co jsem říkal už před turnajem. Že s atmosférou na turnajích OKTAGON MMA se tady nemůže nic měřit.“ 4) „Momentem večera byl bezpochyby zápas Lucie a pak doják v podobě Struveho. To mě vzalo u srdce.“

Machmud Muradov, MMA zápasník uzbeckého původu Lucie Pudilová odcházela z oktagonu zklamaná, s Američankou Carmoucheovou padla na body • Foto Pavel Mazáč (Sport) 1) „Bylo to super! Myslím si, že na UFC v Evropě málokde chodí víc lidí. Myslím, že je to dobré pro české MMA. Myslím, že i na další UFC přijde zase tolik lidí. Myslím, že si UFC uvědomí, jak je tu MMA populární a bude tu pořádat minimálně dva turnaje do roka.“ 2) „Zápas Lucky byl super. Perfektní atmosféra, úplně top. Ale opravdu prohrála. Zaslouženě. Je to UFC, nezáleží na tom, jestli zápasíte doma nebo venku. Prostě prohrála. Tlačila, to ano, ale méně trefovala a oponentka ji víc kontrolovala. Bohužel je to tak. Možná se mnou nebude každý souhlasit, ale já to vidím tak a každý má svůj názor.“ 3) „Myslím, že na XFN v prosinci byla atmosféra lepší, ale zápasili tam místní bojovníci, to dělá své. Na XFN mělo zkrátka domácí publikum své hvězdy, takže byla top atmosféra.“ 4) „Celé se mi to líbilo. Měl jsem například možnost asi dvacet minut pokecat s Joannou Jedrzejczykovou a chodili přitom za mnou čeští fanoušci pro fotku. S ní se ale nefotili, z čehož si dělala pořád legraci. (směje se) Byl jsem prostě celkově rád, že takové hvězdy byly u nás v Praze.“