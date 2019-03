Petrášek prozradil, kolik berou MMA bijci. Vémolu by „loktovat“ nechtěl | iSport.cz

Ve svém posledním utkání čelil soupeři se zkušenostmi z UFC a 33 vteřin před koncem prvního kola prohrál. O odvetu si tehdy řekl ještě v oktagonu sám vítěz Jeremy Kimball a s Milošem Petráškem se znovu utkají už 16. března. Český bojovník proti němu stane ke svému šestnáctému profesionálnímu zápasu, zatím prohrál jen čtyřikrát.

V rozhovoru s Michalem Hrdličkou se rozpovídal i o Karlosi Vémolovi, svému čerstvému kolegovi, který nedávno přestoupil z organizace XFN ke konkurenčnímu Oktagonu. Proti němu by však prý zápasit nechtěl. „Pro mě by bylo nemorální s ním zápasit. Vzal mě k sobě do Londýna, trénoval jsem s ním v London Shoot Fighters… Známe se spolu, on ví, jak zápasím a já zas vím, jak zápasí on,“ vysvětloval důvody.

„Nechci zápasit proti lidem, kteří mi v přípravách pomáhali. Spousta zápasníků to tak nebere, tvrdí, že třeba běžci proti sobě taky závodí a jsou to kamarádi. Jenže když běžíte, tak nikoho nedržíte v pozici a neloktujete ho do hlavy. Já žádnýho kamaráda do hlavy loktovat nechci,“ řekl Petrášek. Zároveň ale prozradil, zda si myslí, že by Vémolu porazil: „Tak já si věřím na každého.“

Petrášek patří v České republice k těm nejštědřeji odměňovaným zápasníkům a po chvíli váhání i prozradil, kolik za zápas bere. „Moje výplata se pohybuje okolo 5 až 10 tisíc eur za zápas,“ řekl. Jedná se tedy zhruba o částku mezi 127 až 250 tisíci korun.

Stejně jako spousta dalších zápasníků i Petrášek si prý jeden čas přivydělával jako vyhazovač. Podle jeho slov to ale není zrovna pozice, která by mu byla šitá na míru. „Dělal jsem jeden čas na diskotéce vyhazovače a vždycky jsem lidi prosil, ať odejdou. Kluci mi říkali, že je mám popadnout a vyhodit. Já místo toho chodil a prosil je. Říkali mi pak Prosík,“ vzpomíná s úsměvem na rtech.

