ONLINE: Co ho přimělo zůstat v XFN? Odpovídá bojovník Patrik Kincl | iSport.cz

Odchodem Karlose Vémoly do Oktagonu sešlo z velmi očekávaného duelu, kterým měla být jeho odveta s Patrikem Kinclem. Také Kincl proto dostal nabídku na změnu značky, pod níž zápasí, aby mohlo k odvetě dojít. A právě v sobotu večer v Brně, kde byl hostem a komentátorem galavečera, oznámil, že nepřestoupí.

„Chtěl jsem být loajální. Nechtěl jsem z XFN odejít, když je v problémech,“ vysvětlil Kincl rozhodnutí. „Budu se snažit té organizaci pomoci dostat zpátky na vrchol. I když si myslím, že tam pořád je, ale určité problémy má a já se jim s tím budu snažit pomoci. Nepřišlo mi správné otočit se k nim zády, když se zrovna nedaří.“

Další zápas tak Kincla čeká 7. června v pražské O2 areně. Jméno soupeře zatím prozrazeno oficiálně nebylo, ale Kincl deníku Sport potvrdil, že by se mělo jednat o Machmuda Muradova. „Je veliká pravděpodobnost, že by se mělo jednat přesně o tento souboj,“ uvedl devětadvacetiletý bojovník. „Muradov drží v XFN titul ve váze do 84 kilo, takže pro mě je to veliká výzva.“

Váš dotaz byl odeslán. Olda , 18. března 2019 Kdo je podle tebe těžší soupeř Mach nebo Karlos? Každý je úplně jiný. Řekl bych, že zkušenosti jsou na straně Karlose. Vojtech Holub, 18. března 2019 Ahoj, nemyslis si ze vas duel s muradovem zbytecne jednomu z vas stopne cestu do ufc, nebo zahranici? Diky Ahoj Vojto, v první řadě je to zápas, který může XFN pomoci. A jednomu z nás tu cestu výrazně zkrátí. Tomáš Žigmund, 18. března 2019 Dobrý den, když odešel Vémola z XFN označil jste ho za sraba co utíká a vymýšlí si, když odešel z takřka stejných důvodů Dvořák, bylo to najednou v pohodě. Nechtělo by to tu a tam více rozvahy? Dobrý den Tomáši, David Dvořák měl jiné důvody k odchodu. Vémola byl hlavní hvězdou XFN a podle toho se k němu chovali. Podle mě důvody jeho odchodu nejsou takové, jaké tvrdí. Vojta, 18. března 2019 Čau Paťas, nemáš už v redakci iSportu vlastní kancl? Měj se a hodně štěstí, ať už nastoupíš proti komukoli. Ahoj Vojto, dělám si tu zálusk na místo recepčního. Je tu takový dlouhý stůl, pod kterým by se dalo dobře spát. Ehm. Regenerovat. :) Jiří Kuba, 18. března 2019 Dobrý den Patriku,jsem strašně rád za to ,že jste společně s Muradovem,moji dva nejoblíbenější fighteři na české scéně ,zůstali v XFN a doufám, že gala v Pardubicích zůstanou trvalou zastávkou XFN. I když, co teď předvedl oktagon v Ostravě byla reklama na MMA.Chtěl bych se zeptat,dá se někde v H.K.,ač úplný začátečník,začít s tréninkem MMA(ať ,už někdo toho Karlose vypne v prvním kole😀)Děkuji za odpověď Dobrý den, Jiří, v HK trénujeme v All Sport Academy, tak doufám, že se brzy uvidíme. Václav Pavelek, 18. března 2019 Patriku, sice lidsky mi tvůj styl vystupování nesedí, ale sportovně ti fandím. Zajímá mne, jak vidíš budoucnost XFN. Já osobně jsem rád za XFN i Oktagon, konkurence tomuto sportu může jen prospět. XFN je teď docela zdiskreditovaná osobou pana Kareše a afér okolo, mnoho lidí na ni zanevřelo. Z mého pohledu fanouška ztrácí XFN hlavně v oblasti PR, proma a takového toho tahu na fanoušky. Proto mne zajímá pohled zápasníka zevnitř organizace. Díky a ať se v USA daří pořádně natrénovat. PS: jak bys tipoval vítěze zápasu Vémola x Kimball? Ahoj Václave, s tím, co píšeš nemohu nesouhlasit. Věřím, že se XFN podaří opět zvednout. To je i důvod, proč zůstávám. Jestli se to povede uvidíme až časem. Děkuji za přání. PS: Viděl jsem jen jeden zápas Kimballa a podle toho se těžko odhaduje. Tomas Morava, 18. března 2019 Ahoj Patriku, co myslis, ze muze zachranit XFN? Oktagon mel dlouho horsi zapasniky, presto dokazal Ondrej Novotny vytvaret pribeh a atmosferu, ze podle me, byly oktagon akce lepsi. Perfektne udelane, clovek se tesil i na horsi bojovniky, protoze cela show mela lepsi atmosferu. Ted uz ma Oktagon bojovniky minimalne srovnatelne. V XFN jsi ty a mach. Hlavni aktivity delal podle me Karlos, ktery presel a tak internetova vypln mezi galaveceri je totalne na strane Oktagonu. A samozrejme pokud mesice posloucham nejaky pribeh chci ho pak videt i v kleci. Myslim, ze pro XFN je velka ztrata i Pino, ktery asi neni nejlepsi mma zapasnik, ale stale osobnost co prilaka divaky. Jak z toho tedy ven? Neni pro tvou karieru lepsi prejit tez do jasne jednicky? Ahoj Tomáši, Podle toho, co píšeš, mi připadá, že jedničku hodnotíš podle toho, jakou show umí vytvořit. Mě naopak zajímá zápasová kvalita. Myslím, že XFN má stále o něco zkušenější zápasníky (viz Buchinger, Klein, Muradov, Jarda Pokorný...). Hanz, 18. března 2019 Ahoj Patriku jak moc je možné,že se utkáte s Muradovem? A případně jak vysoko bys řadil Makhmuda co se týče soupeřů s kterými jsi zápasil? Díky,ať se daří v přípravě. Ahoj Hanzi, podle mě je to moc možné. :) Muradova bych určitě zařadil mezi těžké soupeře.