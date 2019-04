Stromovkou proběhl i Růžový panter! Bojovníci podpořili rekordní akci | iSport.cz

Většina účastníků letošního běhu pro Světlušku se chvěla zimou. O to víc chlad pociťovali MMA zápasníci, kteří dorazili k branám Pražského výstaviště už po osmnácté hodině. Samotný běh startoval přitom až v devět večer.

David „Růžový panter“ Kozma dostál své přezdívce a přišel v tradičním růžovém dresu a stejně barevných běžeckých botách. Jan Malach přijel do Prahy z Liberce se svou partnerkou. David Dvořák zase dorazil z Hradce Králové s přítelkyní a trenérem. S partnerkou dorazil i Pavel Simandl. A ani dva těžké tréninky v účasti nezabránily Tomáši Fialovi.

„Zima byla pořádná, jen co je pravda, ale ani to nás neodradilo a běželo se nám s úsměvem na tváři,“ uvedl později na sociálních sítích Dvořák, jeden z nejúspěšnějších českých bijců. „Osobně jsem si světluškový závod užíval a bylo kouzelné sledovat, kolik lidí dorazilo a osvítilo noční Prahu.“

Bojovníci se šli davu závodníků představit na pódium a bylo znát, že se nemohou dočkat odstartování běhu, aby se mohli zahřát pohybem. Nicméně dobrá naladění je ani na chvíli neopouštělo.

„Byla tam super nálada. Čím více se stmívalo, a blížil se start běhu, lidi přibývalo a atmosféra gradovala. Sice byla dost zima, ale i to se dalo. Možná to bude znít jako fráze, ale celkem mě hřálo to, že jde prakticky o dobrý skutek,“ zhodnotil akci Simandl, který se dokonce ujal role doprovodného běžce nevidomému. „Traséra jsem dělal poprvé a musím říct, že to bylo super. Byl mi přiražen nevidomý Zdenda, kterému bylo 72 let. 72 let! To mě obrovským způsobem motivovalo a myslím, že by to mělo, nebo alespoň mohlo, motivovat spoustu dalších lidí.“

Noc a světélka na hlavách téměř pěti tisíc běžců nabídly opět mimořádnou podívanou.

„Když jsem se otočil za sebe a viděl ten vláček lidí s čelovkami, tak to bylo opravdu moc hezké,“ komentoval zážitek Kozma, šampion organizace OKTAGON MMA ve velterové váze.

Akce se letos zúčastnilo přesně 4 962 běžců, byl tak vytvořen nový rekord.

„Příští rok běžíme znovu a věříme, že rekord zase o pořádný kousek posuneme a průvod světlušek bude nekonečný,“ dodal Dvořák.