Procházka o úspěchu v Japonsku: diváci ho hnali, pokřik nevysvětloval | iSport.cz

V neděli se stal v Jokohamě šampionem prestižní organizace Rizin v polotěžké váze a už v pondělí v noci byl Jiří „Denisa“ Procházka zpátky v Česku. Nálada na toulky po Japonsku prý teprve přijde. Bojovník z Moravy je rád, že dosáhl určené mety a pomalu si začíná užívat pocit úspěchu.

„Vím, že za tím stojí nějaká práce a uvědomuji si to, i všechno konání okolo. Takže mě to ve výsledku nepřekvapilo,“ prozrazuje v pořadu Fight! „Připadá mi, že jsem naprosto vědomě dělal, co jsem dělat měl. Bylo mým snem ten pás získat. Jednalo se o hodně velikou metu, takže jsem za to ohromně šťastný.“

Zážitek z triumfu prý umocnilo i japonské publikum, které mu znovu prokázalo veliký respekt a uznání.

„Cítil jsem ohromnou podporu. Na předešlých galavečerech lidé po posledním zápase hodně odcházeli,“ vzpomíná šestadvacetiletý šampion. „Tentokrát tam ale zůstávali. Čemuž jsem se divil, přece jen jsem cizinec. Chtěli ode mě podpisy nebo podat ruku a vyfotit se. Musím říct, že to bylo super. Navíc jsem několikrát během zápasu slyšel: Irí, Irí! Tedy mé oslovení v jejich podání. A opravdu mě to hnalo.“

Byl ale prý stoprocentně připravený titul vybojovat a nechat v ringu vše. To je mimochodem pro Rizin typické, že se nezápasí v oktagonu, ale mezi provazy, jako v boxu. A Procházka přiznává, že to není komfortní.

„Rozdíl je hlavně v povrchu, ani ne tak v prostoru. Já se totiž snažím nedostávat se moc zády na pletivo či provazy. Podlaha v ringu je jakoby kobercová, pružnější, člověk na ní víc skáče.“

Úspěšný reprezentant českého MMA navíc prozradil, že zatím neví kdy a s kým bude znovu bojovat. Dokonce ani není jisté pod jakou značkou.

„Za týden budeme jednat s organizátory a vedením Rizinu o dalších krocích. Ať už to bude obhajoba nebo přestup do jiné organizace či zápasy mezi organizacemi, zatím to nemohu potvrdit. Každopádně se těším na to, co přijde.“

Rozhovor se neobešel ani bez tradičního bojového pokřiku „BéJéPéčka!!! Jedná se o zkratku slov: Bomby jak p*ča!

V Japonsku svůj pokřik prý zatím ale příliš nevysvětloval. „Trochu se mě vyptávali. Vysvětluji jim to jako takový můj hec. Tuto zkratku používám už nějakých osm devět let. A není to o ničem jiném než o přístupu, prostě to voroštovat, ať to má grády!“

Procházka je známý tím, že velmi uznává samurajský kodex Bušidó. S ohledem na to sdělil v pořadu Fight! i radu do života. „Naprostá upřímnost. Především k sobě. Když jste upřímní sami k sobě, nedokážete už lhát ani okolí. Máte v sobě pak vše vyrovnané a není žádných rozepří.“