Procházka vs. Bader: Český šampion Rizinu vyzval světovou dvojku z Bellatoru | iSport.cz

Od historického úspěchu elitního českého bojovníka uběhl pouhý týden a půl a už se bijec poohlíží po další výzvě. Procházka 21. dubna ve třetím kole knockoutoval Muhammeda Lawala a stal se tak vůbec prvním šampionem Rizinu v polotěžké váze. „Pro mě samotného je to splněný sen a velký skalp, že jsme tohle dotáhli do vítězného konce,“ radoval se tehdy.Už po návratu do Čech se začalo spekulovat, kam budou jeho kroky směřovat dál. „Chci mířit co nejvýš, utkávat se jen s těmi nejlepšími a nezáleží, z jaké budou organizace,“ hlásil. A svých slov se drží i dál. V podcastu MMA Fighting’s Eurobash vyzval šampiona Bellatoru ve dvou odlišných váhových kategorií Ryana Badera (těžká a polotěžká).

„Lidé tady to vidí jako velkou věc pro české MMA. Mohl by to být jeden z největších momentů české scény, ale pro mě je to jen jeden z dalších kroků na mé cestě,“ vysvětlil a dodal: „Už dřív jsem přemýšlel o dalších titulech a nemyslím si, že jsem ukázal vše, co ve mně je. Potřebuji více zápasů a až se dostanu na úroveň, na jaké chci být, bude to ještě lepší.“

Bader by pro něj ovšem byl těžkým oříškem. Veterán z UFC, který v nejprestižnější světové soutěži odzápasil dvacet soubojů a jen pětkrát prohrál, drží momentálně dva mistrovské pásy a v současnosti má šňůru sedmi výher v řadě, v Bellatoru zatím ještě ani jednou neprohrál.

„To je to, co hledám. Mám rád velké výzvy. Musím cítit, jako kdyby protivníci usilovali o můj život. Když bojuji o život, bojuji nejlíp a zápas o titul v Bellatoru pro mě bude největší výzvou. Tenhle zápas by ukázal, co umím. Mé poslední tři zápasy v Rizinu nebyly to pravé. Protivníci byli dobří, ale necítil jsem se pod moc velkým tlakem,“ vysvětlil Procházka důvody, proč se rozhodl vyzvat právě Badera.

K jeho výzvě se šampion polotěžké a těžké váhy Bellatoru ještě nevyjádřil. Pětatřicetiletý Američan naposledy bojoval v únoru letošního roku, kdy porazil Fedora Jemeljaněnka, ruský bijec se po prohře rozhodl ukončit kariéru. Bader má na svém kontě dvacet sedm výher a pouhých pět porážek. Všechny prohry však měl jen v UFC, navíc prohrál s takovými jmény, jako je například Lyoto Machida, Jon Jones či Tito Ortiz.