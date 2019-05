Muradov jde jako další velké jméno do Oktagonu: Mají pro mě dobré soupeře | iSport.cz

Dlouho se o tom spekulovalo, nyní je to jisté. Poté co Machmud Muradov odmítl čekat na slibovanou zálohu od organizace XFN, aby se mohl uskutečnit jeho souboj s Patrikem Kinclem, dohodl se zápasník z Uzbekistánu podepsat smlouvu s organizací OKTAGON MMA.

„Dlouho jsem nad tím přemýšlel, ale myslím, že v současnosti je Oktagon nejlepší československou organizací. Mají pro mě navíc i dobré soupeře,“ komentuje uzavření smlouvy Muradov.

Devětadvacetiletý bojovník patří mezi přední hvězdy tuzemské MMA scény. Jeho bilance čítá 19 výher a jen šest proher.

„Měl jsem nabídky do zahraničí, ale chci zůstat doma. Měl jsem například nabídky do Ruska. Tam ale budu moci zápasit, i když budu v Oktagonu, protože mi to umožní,“ konstatuje usměvavý bojovník.

Muradov měl prý i nabídky od M-1 Global nebo do show Dana White‘s Tuesday Night Contender Series, tedy možnost zkusit zápas před šéfem UFC, ale to odmítl, protože chce jít do UFC napřímo.

S Oktagonem podepsal zatím smlouvu na čtyři zápasy.

„Budu zápasit zhruba každé dva měsíce. A to chci. Rád zápasím co nejčastěji. Oktagon splnil mé požadavky, tak je hotovo. Nic víc, nic míň. A jedeme,“ dodává Muradov.

„Je to logicky krok v Machmudově kariéře, Oktagon pro něj má naplánované špičkové zápasy, které ho zase posunou blíž světově špičce,“ komentuje podpis smlouvy Jakub Otava, manažer Muradova ze společnosti Sport Invest.

„Jsme velmi rádi, že řady Oktagon Family rozšířil právě Mach,“ řekl k nové smlouvě Ondřej Novotný, promotér organizace. „To, na čem jsme se dohodli a kam bude směřovat, nadchne nejen nás, ale všechny fanoušky MMA a sportu jako takového.“