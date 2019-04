Kareš o obtížích XFN: Proč padl zápas s Muradovem? Můžeme si za to sami | iSport.cz

Odstoupení Machmuda Muradova ze zápasu s Patrikem Kinclem bylo ve shodě s dohodou, kterou zápasník uzbeckého původu s organizaci XFN měl. Potvrzuje to i promotér Petr Kareš. „Nové vedení XFN skutečně částku pro Muradova neuvolnilo. Snažil jsem se, aby Mach lhůtu prodloužil do konce týdne. On mi nevyhověl. Bylo to jeho plné právo. Dohodu jsme nesplnili, můžeme si za to jenom my sami,“ přiznává Kareš. „To, s jakou ostudou skončilo téma O2 areny, je pro mě strašlivá rána.“

Podle promotéra XFN není situace, ve které se jeho organizace nachází pouze dílem náhody. Mluví o mocných hráčích, kteří dění na poli tuzemských bojových sportů značně ovlivňují.

„MMA je dnes veliký byznys. V tomto roce přitáhlo veliké hráče. Ivo Rittig je bezpochyby veliký hráč,“ zmiňuje Kareš kontroverzní jméno, když vysvětluje stávající situaci v českém MMA. „Je to váhová kategorie, na kterou já ani nikdo z mých společníků nedosahuji.“ Podle Karešova tvrzení právě podnikatel a lobbista s kontroverzní pověstí přesvědčoval některé zápasníky, aby přešli do konkurenční organizace OKTAGON MMA.

Kareš také v první části rozhovoru v pořadu Fight! prozradil, kdo stojí za organizací XFN. „Majitelem organizace je společnost BEST RATING a existuje společnost LUXURY CONCEPT, se kterou byly sjednávány smlouvy zápasníků,“ uvádí Kareš. „Společnost BEST RATING má tři majitele. Jsem to já, Josef Juránek a společnost AMIRA GROUP, která byla zastupována panem Janem Brčákem. LUXURY CONCEPT je pod společností AMIRA GROUP, která byla také zastupována Janem Brčákem.“

Kareš také potvrdil, že má XFN nadále nevyřešené dluhy vůči Ivanu Buchingerovi, Patriku Vrbovskému, alias Rytmusovi nebo Davidu Dvořákovi.

Promotér XFN navíc uvedl, že odkoupí od společníka Juránka podíl ve společnosti BEST RATING, tím získá většinu a bude mít možnost dění v XFN znovu výrazně ovlivňovat a přijmout i veškerou zodpovědnost.

„Nejsem ten, kdo by chtěl z toho boje utéct. Jestli mě veřejnost celou dobu vnímá jako kapitána XFN, tak budu určitě tím, kdo na té lodi zůstane jako poslední,“ dodává v první části rozhovoru v pořadu Fight! Kareš.

Druhý díl rozhovoru s Petrem Karešem již zítra na iSport.cz