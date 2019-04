Muradov: Zápas s Kinclem ruším! XFN nezaplatilo, nebudu dál čekat | iSport.cz

Tohle naštve hodně fanoušků českého MMA. Velmi očekávaný střet Machmuda Muradova s Patrikem Kinclem s největší pravděpodobností nebude. Asociace XFN, která tento zápas ohlásila pro svůj další turnaj, jenž se měl uskutečnit 7. června v pražské O2 areně, totiž podle Muradova nedodržela zásadní podmínku dohody. S ohledem na nejasný finanční stav organizace totiž devětadvacetiletý zápasník žádal o vyplacení odměny za duel s předstihem, a to do 15. dubna. Peníze však do půlnoci tohoto data neobdržel, proto vydal prohlášení, ve kterém ohlašuje odstoupení ze souboje.

„Zdravím všechny své fanoušky, jak asi víte, další můj zápas pod XFN se měl uskutečnit 7. června v O2 areně v Praze proti Patrikovi Kinclovi. Bohužel XFN nesplnilo podmínky, na kterých jsme se domluvili, a zápas se ruší,“ uvádí Muradov ve svém sdělení na sociálních sítích. „Moc se omlouvám vám všem a taky Patrikovi, kterého respektuji jako sportovce i jako člověka. Celá situace mě velice mrzí, ale je to moje práce, která mě živí a určitá pravidla se musí dodržovat. S XFN jsem žádné problémy nikdy neměl, ale tentokrát to bohužel nevyšlo. Od dnešního dne jsem volný fighter a brzy vám dám vědět v jaké organizaci a kde budu pokračovat. Děkuji, že jste se mnou, že mě podporujete a že mi věříte.“

Velmi očekávaná bitva se tak konat nejspíš nebude. Alespoň ne pod značkou XFN a v určeném termínu. Jedná se o další signál, že je organizace, která byla vnímána jako největší na českém trhu, ve vážných problémech.

„Nové vedení firmy na situaci s Muradovem nezareagovalo, což mě velmi mrzí,“ reaguje pro deník Sport Petr Kareš, promotér XFN, který byl nedávno odvolán z pozice jednatele ve společnostech ‎LUXURY CONCEPT s.r.o a BEST RATING s.r.o., které XFN vlastní. „Machmuda jsem požádal o týden času a z pozice promotéra pro něho finance zajistím nebo rezignuji. Není možné takto dále pracovat. Možná jsem už jediný, kdo věří, že situaci XFN zvládne, ale to mě vůbec nevadí. Bojujeme proti velmi silným hráčům a zdá se, že celou dobu hrál jeden hráč uvnitř XFN proti nám,“ tvrdí Kareš.

Muradov ale další čekání s ohledem na danou situaci odmítá. „Podmínky jsme si jasně řekli a podali si na to ruku,“ říká exkluzivně pro deník Sport populární bojovník z Uzbekistánu. „Teď po mně chtějí, abych ještě počkal, ale to už nejde. Času měli dost. Ještě jednou se omlouvám všem fanouškům a hlavně Patrikovi, že zápas nebude. Každopádně je to naše práce, za kterou máme dostávat peníze. Nikdo jiný mou rodinu a mě živit nebude. Určitě ne, nějaké sliby. Nabídky mám aktuálně ze tří organizací, tak uvidíme. Teď si pojedu odpočinout do Ruska,“ dodává Muradov a prozrazuje, že průběhem lhůty, během které měl peníze obdržet, souhlasil se zasláním alespoň poloviční částky, ale doposud nedostal jakoukoli část dohodnuté odměny.

Deník Sport požádal o vyjádření i Kincla, jenž se na zápas odjel připravovat do vyhlášeného gymu American Top Team na Floridě. Bojovník, jenž přišel už o druhý plánovaný veliký zápas (původně se měl 7. června utkat s Karlosem Vémolou, ten však přestoupil z XFN do organizace OKTAGON MMA) ale zatím nechtěl situaci komentovat. Neskrýval však značné zklamání.

Nepříznivá situace, v níž se XFN nachází, se zatím nejvíc dotýká hlavně zápasníků, které mnohdy dostává do existenčních potíží. Za připomenutí stojí, že z důvodů neplacení odešel z této asociace i skvělý bijec David Dvořák.

V následujících dnech přineseme obsáhlé zpravodajství, týkající se dalšího vývoje XFN a přiblížíme strukturu vlastníků organizace.