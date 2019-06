Vyhlídka na knockout! UFC čeká souboj bývalého šampióna s Predátorem | iSport.cz

Čísla napovídají, že nás čeká opravdová válka. 42 zápasů, 34 výher, 24 způsobem KO, to je společná bilance Juniora Dos Santose s Francisem Ngannouem. A předpokládá se, že ani nadcházející souboj nebude trvat celých pět kol, což se ostatně očekává vždy, když do klece nastoupí právě Ngannou.

Predátor, jak si urostlý Francouz nechává říkat, se většinou se svými soupeři moc nezdržuje. V prvním kole dokázal porazit taková jména jako Cain Velasquez, Andrei Arlovski, Curtis Blaydes nebo Alistair Overeem, kterého mocným zvedákem téměř dekapitoval. Právě síla úderů je Ngannouovou hlavní zbraní a vysloužila mu nálepku nejnebezpečnějšího muže v současném světě MMA.

Ještě před pár lety přitom neměl se svým soupeřem téměř nic společného. Junior dos Santos se pral s největšími světovými hvězdami, zatímco Ngannou bojoval spíše se svým životem. Vyrůstal totiž v Kamerunu, kde se musel potýkat s gangy a chudobou. Od dvanácti let proto pracoval v písečném lomu.

„Nikdo mi nic neudělil, nikdo mi nic nedal. Jsem na sebe hrdý. Jsem hrdý na to, co jsem dokázal. Před deseti lety tohle nemohl nikdo čekat. Nemůžeš vždycky mít to, co chceš, to je můj životní příběh,“ vypráví před duelem, který by měl vítěze nominovat k souboji o pás šampióna.

Junior dos Santos už si při své cestě na titul sáhnul, když v roce 2011 porazil Caina Velasqueze. Teď je po třech jasných výhrách přesvědčený, že se k němu probojuje znovu. „Mám tvrdé údery, pohybuju se jako střední váha, dokážu porazit všechny. Vážně si myslím, že můžu knockoutovat kohokoliv na světě a tenhle zápas vyhraju knockoutem!“ tvrdí sebevědomě Brazilec v promo videu, kterému dalo UFC název Looking for the Knockout. Není jisté, jestli se předpoklady o rychlém konci naplní, ale určitě půjde o zajímavé měření sil, které zamíchá kartami nejtěžší divize.