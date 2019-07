OKTAGON 13: Promotér Novotný o akci na Štvanici, plných tribunách po letech a zastřešení klece | iSport.cz

Turnaj Oktagon 13 nabídne v sobotu 27. července fanouškům MMA bohaté menu. Do klece opět nastoupí například Karlos Vémola, Machmud Muradov nebo Viktor Pešta. Promotér Ondřej Novotný se proto nediví, že je o akci mimořádný zájem.

Co bude pro diváky největším trhákem?

„Myslím, že samotný prostor, atmosféra. Tentokrát tam navíc bude vyprodáno. Řekl bych, že tím se to povýší na zcela jedinečný zážitek. A velikým lákadlem jsou jména zápasníků, kteří tam budou bojovat. Pešta, Muradov, Vémola a jejich soupeři, příslušníci širší světové špičky.“

Hlavním duelem večera je souboj Karlose Vémoly s Henriquem da Silvou. Jak velikou výzvou Brazilec pro Terminátora bude?

„Frankenstein, jak zní jeho přezdívka, je těžkým soupeřem pro každého. Ten kluk nedávno vydržel tři kola po pěti minutách s Johnnym Walkerem, o kterém všichni tvrdí, že jako první porazí šampiona UFC Jona Jonese. Na turnaji Oktagon 12 v Bratislavě jsme viděli, co udělal s Janem Gottvaldem. A to Honza není žádná jednoduchá cesta. Navíc Silvu vpodstatě nelze vypnout a víme, že Karlos nemá nějaké K. O. údery, takže to pro něj bude náročných patnáct minut, jestliže má vyhrát.“

A který z dalších zápasů byste vyzdvihl?

„Souboj těžkých vah Martina Budaye s Danielem Dittrichem. Vítěz totiž bude mít právo vyzvat o titul Michala Martínka, až se vrátí z Las Vegas. Ale i kdyby Michal vybojoval kontrakt s UFC, tak stejně ten, který bitvu těžkotonážníků vyhraje, bude titulovým bojovníkem. A určitě bude stát za to i další zápas Machmuda Muradova.“

Turnaje vždy organizujete jako velkou show. Je i tentokrát v plánu něco extra?

„Je. Dokonce je v plánu něco, co neví ani moji spolupracovníci, co jsem si přímo já pro všechny přichystal. Tak uvidíme, jak to dopadne. (pousměje se) A když to vyjde, tak to bude moc pěkný.“

Oktagon zavítá na pražskou Štvanici už potřetí. Koho vůbec na začátku napadlo uspořádat MMA turnaj právě na centrkurtu?

„Byl to můj nápad, jestli se nepletu. Bavili jsme se tehdy se sportovním promotérem Tomášem Peterou, který pořádá tenisové turnaje, a najednou padla myšlenka uspořádat na Štvanici Oktagon. Takhle to vzniklo a stala se z toho poměrně příjemná tradice.“

V čem je to nejnáročnější, krom modliteb, aby bylo pěkné počasí?

„Jednak je to složité v tom, že na Štvanici vyjma stadionu není nic. Není tam zázemí, elektřina, záchody… To znamená, že tam musíme jednou za rok všechno dovézt. A nákladově je to stejné, zvláště když přijde tolik lidí, jako bychom si na den a půl koupili O2 arenu. My vlastně jdeme do turnaje s tím, že vyděláme strašně málo. Ale myslím si, že je to taková „imidžovka“, která za to riziko a práci stojí. A co se týká počasí, samozřejmě budeme rádi, když vyjde. Nicméně lidi taky jezdí na hudební festivaly, a když prší, stejně tam jsou. Náročnost Štvanice je opravdu v prostoru a teď také v tom, že bude vyprodáno.“

Jak to?

„Od roku 1986, kdy tam Martina Navrátilová hrála s Hanou Mandlíkovou, tam nikdy nebylo vyprodáno. Na horní tribuny už od té doby nešli lidi. To znamená, že to tam musíme vždy trochu opravit, vyplít, vymést pavučiny, všechno možné, protože se o to nikdo celý rok nestará. Alespoň něco přinášíme Praze.“ (pousměje se)

A co zastřešení klece? Jak komplikované je zajistit, aby na zápasníky v kleci případně nepršelo?

„Kvůli tomu pokaždé přivážíme největší stanovou střechu ve střední Evropě. Tu používají jen světové kapely, které jezdí na různé festivaly. Musíme ji mít už rok dopředu zamluvenou, aby nám ji nikdo nezablokoval. A tím, že máme už skoro vyprodané i to nejvyšší patro, musíme střechu zvednout výš, než kdy předtím. Každý metr navíc je přitom obrovsky náročný a my to budeme zvedat do nějakých osmnácti metrů, což je technicky velmi náročné na kotvení. Jakákoliv další technická věc nám zkrátka hází klacky pod nohy, ale víceméně je to zábavné. Když si pak člověk uvědomí, co tam náš tým dokáže zvládnout, je to super.“

Už jsme zmínili, že je de facto už teď vyprodáno. Co to pro vás znamená, že jste potřetí na Štvanici a máte full house?

„Do třetice všeho dobrého. Přáli jsme si to, tak to máme. Jsou dvě možnosti. Buď zdražíme příště lístky, ale myslím, že spodní patro je na svém maximu (1490 - 1990 Kč). Anebo můžeme myslet do budoucna na jiný prostor. Na druhou stranu si myslím, že Štvanice má v sobě něco, do čeho se člověk hned zamiluje. O to víc teď, když tam bude sedm a půl tisíce diváků. Věřím prostě, že to bude tak výjimečný zážitek, že nás to donutí uspořádat tam turnaj příští rok znovu.“

OKTAGON 13 - zápasová karta

Hlavní karta

Polotěžká váha: Karlos Vémola vs. Henrique "Frankenstein" Da Silva

Střední váha: Machmud Muradov vs. Wendell Marques

Střední váha: Milan Ďatelinka vs. Václav Mikulášek

Catchweight (81 kg): Miroslav Brož vs. Jakub Běle

Těžká váha: Martin Buday vs. Daniel Dittrich

Lehká váha: Leo Brichta vs. Aliston Aguilar

Předzápasy

Catchweight (96 kg): Viktor Pešta vs. Mike Kyle

Muší váha: David Dvořák vs. Arsen Taigibov

Lehká váha: Michal Konrád vs. Jakub Bahník

Bantamová váha: Kateřina Klinderová vs. Eva Borodáčová

Bantamová váha: Iva Hašková vs. Petra Batthyany

Pérová váha: Tomáš Kvapil vs. David Mora

Střední váha: David Hošek vs. Michal Varchola

Lehká váha: Matouš Kohout vs. Matúš Šutka