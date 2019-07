Oktagon 13 ONLINE, program, počasí: Štvanici rozduní Vémola či Pešta | iSport.cz

ONLINE PŘENOS

18:00 Galavečer Oktagon 13 se koná na legendárním centrkurtu na Štvanici pod širým nebem, samotný oktagon je krytý 18 metrů vysokou střechou.

Deštníky nechte doma

Brány Štvanice se otevřely v 17:00, první zápas začíná v 18:50. Předpověď počasí v Praze se pro Prahu trochu vylepšila, ale i tak stále platí výstraha před bouřkami - aktuální situaci můžete sledovat na radaru »

Nad oktagonem vyrostla na centrálním štvanickém kurtu unikátní 18 metrů vysoká střecha, tribuny ale chráněné nejsou. Organizátoři vyzývají návštěvníky, aby si pro případ deště vzali pláštěnky, s deštníky nebudou do areálu vpuštěni.

Program Oktagon 13

Hlavní karta

Polotěžká váha

Karlos Vémola vs. Henrique da Silva (Braz.)

Střední váha

Machmud Muradov (Uzb.) vs. Wendell Marques (Braz.)

Milan Ďatelinka (SR) vs. Václav Mikulášek

Catchweight (domluvená váha do 81 kg)

Miroslav Brož vs. Jakub Běle

Lehká váha

Leo Brichta vs. Aliston Cordeiro (Braz.)

Předzápasy

Catchweight (domluvená váha do 96 kg)

Viktor Pešta vs. Mike Kyle (USA)

Muší váha

David Dvořák vs. Arsen Taigibov (Ukr.)

Lehká váha

Michal Konrád vs. Jakub Bahník

Bantamová váha

Kateřina Klinderová vs. Eva Borodáčová (SR)

Pérová váha

Tomáš Kvapil vs. David Mora (Šp.)

Střední váha

David Hošek vs. Michal Varchola (SR)

Lehká váha

Matouš Kohout vs. Matúš Šutka (SR)

Ukončím ho v prvním kole, vzkázal Vémola

Zvládne Karlos Vémola náročnou překážku v podobě nebezpečného a mimořádně odolného Henriqueho da Silvy, nebo si po čtyřleté šňůře vítězství připomene pachuť porážky? „Aby to nebyl moc dlouhej večer, ukončím ho v prvním kole,“ žertuje čtyřiatřicetiletý gladiátor z Olomouce. „Lehký soupeř to není, ale přejedu ho. Bude se bránit zuby nehty, bude těžké ho ukončit, ale dokážu to,“ dodává razantně Vémola.

O pět let mladší Brazilec je ale známý tím, že dokáže nejvíc kopat, když je zahnaný do kouta. Český Terminátor tak musí být opatrný.

Hlavní předzápas slibuje neméně zajímavou bitvu. A to Machmuda Muradova s Wendellem Marquesem. Stejně jako v případě Frankensteina se jedná o zkušeného Brazilce, který už válčil i v UFC, ani jednou ale pod vlajkou nejslavnější organizace nevyhrál. I tak není radno Wendella podceňovat. „Bojový stroj“, jak si nechává říkat, zvítězil již jedenatřicetkrát a je odhodlaný oloupit Muradova o více než dvouletou neporazitelnost.

„Všechno je o hlavě. On je bojový stroj, ale já jsem vlak,“ říká rázně populární bojovník uzbeckého původu. „Stroj se může pokazit, ale vlak nezastavuje. Mířím za jedenáctou výhrou v řadě,“ dodává odhodlaně Muradov.

Peštův soupeř převážíl

Atraktivní duely divákům nabídne také předkarta turnaje. Po dvou letech se v Praze představí Viktor Pešta, vyzve Američana Mika Kyla. Bojovník z Idaha má za sebou tři zápasy v UFC, pouze o dva méně než rodák z Příbrami. Při vyslovení Kylova jména naskočí mnohým fanouškům MMA vrásky na čele. Kousnutí soupeře, nepovolené nakopnutí do hlavy, úmyslné píchání do očí či trefy kolenem do slabin, tím vším se může devětatřicetiletý zápasník „chlubit“.

„Když soupeře studuji, řeším technickou stránku boje, ne to, jakou má povahu,“ reaguje na nechvalně proslulého rivala Pešta. „Ke mně se zatím, co jsme se potkali, choval slušně. Ale viděl jsem, že s ním měli organizátoři těžkou domluvu. Každý jsme nějaký.“

Když se navíc včera Kyle postavil na váhu, ručička se zastavila na hodnotě 97,8 kilogramu, domluvený limit byl přitom 96. „Že převážil, mi připadá zvláštní. Má za sebou asi čtyřicet zápasů, tak už se mohl naučit správnému přístupu,“ dodává Pešta, který bude čelit muži, pro něhož slova fair play moc neznamenají.

Netradiční cestou přišel ke svému prvnímu představení pod novou organizací David Dvořák. Ukrajinec Arsen Taigibov si zápas s ním doslova vyřval na sociálních sítích. Oba mají solidní sbírku výher v řadě. Dvořákovi zvedali ruku v posledních dvanácti zápasech, Taigibovovi jedenáctkrát. Ve vítězné sérii bude po dnešku pokračovat pouze jeden.

Hlavní kartu otevře talentovaný Leo Brichta, kterému může zápas pod největší tuzemskou organizací raketově nastartovat kariéru. Teprve jedenadvacetiletému mladíkovi se předpovídá velká budoucnost. Nakolik jsou odhady správné, prověří další z plejády Brazilců, osmadvacetiletý Aliston Cordeiro.

Menu dnešního galavečera bude bohaté. A organizátoři jsou rádi, že vyprodalo tribuny centrkurtu na Štvanici do poslední sedačky. „Moc se těším, je to další milník. Jsem rád, že se lidem naše práce líbí,“ neskrývá nadšení jeden z promotérů Ondřej Novotný.